Andrzej i Gienek to ulubieni bohaterowie widzów programu "Rolnicy. Podlasie". Perypetie ojca i syna rozbawiają ich do łez. Panowie sprawnie wykorzystali zainteresowanie publiczności i prężnie działają także w serwisie YouTube, gdzie regularnie publikują treści. Ich konto obserwuje już ponad 122 tysiące internautów. W ostatnich nagraniach rolnicy chwalili się nowym sprzętem. W ostatnim czasie dużo zmian nastało na gospodarstwie Rolników w Plutyczach. Z podwórka zniknęło błoto, które utrudniało Andrzejowi i Gienkowi przemieszczanie się na posesji. Na tym nie koniec, bo duet ojca i syna odkrył w sobie artystyczny talent. Panowie wykorzystali stare opony i z pomocą złotej farby stworzyli bogato zdobiony skalniak. Już 28 lipca widzowie zobaczą kolejny odcinek ulubionego programu. Co tym razem wydarzy się u rolników? Sprawdźcie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Nicola odkryła w sobie nowy talent? Nagle wskoczyła na scenę

"Rolnicy. Podlasie". Gorączka złota w Plutyczach. Rolnicy będą szukać skarbu

W najbliższym odcinku programu "Rolnicy. Podlasie" w Plutyczach nastanie prawdziwa gorączka złota. Jedno jest pewne, widzowie z pewnością nie będą narzekać na nudę, bo Sławek zwany Jastrzębiem zapewni im porządną rozrywkę. Bohater wybierze się nad rzekę Orlankę, gdzie będzie poszukiwać złota. Wykorzysta do tego sitko, którym będzie przesiewać piasek z dna rzeki. Na misję uda się z całą sprawdzoną i zgraną ekipą. W poszukiwaniach drogocennego kruszcu będą mu towarzyszyć Gienek, Andrzej, Przemek i Henio. Podekscytowani potencjalnym znaleziskiem rolnicy będą rozprawiać nad tym, na co przeznaczyli pieniądze, gdyby udało im się odnaleźć złoto. Biorąc pod uwagę, że Andrzej ostatnio złotą farbą wymalował skalniak przed domem, z pewnością ciągnie go do tego kruszcu.

Andrzej 'Rolnicy. Podlasie' Screen z programu 'Rolnicy. Podlasie'; polsatboxgo.pl

"Rolnicy. Podlasie". Dzieje się w Plutyczach. Zawody z toczenia bel siana

Niestety nie samym złotem człowiek żyje i bohaterowie programu "Rolnicy. Podlasie" będą musieli wrócić do swoich obowiązków na gospodarstwie. Rolnicy wykorzystają nowe podkaszarki, aby oczyścić teren w okolicy elektrycznego pastucha. W jednym z ostatnich odcinków na kanale Gienka i Andrzeja w serwisie YouTube rolnicy pokazywali, jak wygląda pastuch dla koni po roku użytkowania. Nagranie możecie zobaczyć poniżej. To nie koniec atrakcji i w nadchodzących odcinku programu "Rolnicy. Podlasie". W Plutyczach odbędą się także zawody w toczeniu bel siana. Będziecie oglądać? Najbliższy odcinek już 28 lipca o godzinie 20:00 na antenie Fokus TV.