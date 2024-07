Stacja TVP nie ma ostatnio najlepszej passy. Wszystko za sprawą koncertów Trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską, które powróciły po latach. Pierwszy koncert obył się 13 lipca w Zakopanem. Na scenie pojawili się m.in. Big Cyc, Ewelina Flinta, Urszula czy Doda. Po koncercie na terenie polany, gdzie odbywało się wydarzenie, zostały spore zniszczenia, które zostały po ciężkim sprzęcie. Problem był nawet omawiany na sesji Rady Miasta. Jeden z radnych podkreślił, że w umowach ze stacjami telewizyjnymi powinien znajdować się zapis mówiący o tym, że organizator opłaca ewentualne naprawy. Stacja TVP nie uchyla się od odpowiedzialności i już zabrała się za poprawę sytuacji, ale niesmak pozostał. Za nami kolejny koncert, który odbył się w Elblągu. W sieci znowu zawrzało.

TVP w ogniu krytyki. Widzowie narzekają na nagłośnienie

Na koncercie Trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską w Elblągu można było oglądać m.in. Nataszę Urbańską, Zespół Wilki, Sarsę, Ewelinę Lisowską czy Anię Wyszkoni. Tym razem widzowie zwrócili uwagę na wyjątkowo słabe nagłośnienie. Pod fragmentami występów, które udostępniono na profilu "Bądźmy razem. TVP" na Facebooku, pojawiło się wiele krytycznych głosów związanych z tym aspektem występu. "Wszystko pięknie, ale tylko w telewizji. Na żywo słabiutko. Ten, kto stał z tyłu, nic prawie nie słyszał, nagłośnienie tragedia", "Jeśli nagłośnienie w TV jest tragedią to, co dopiero na miejscu", "Czy w TV nie ma inżyniera dźwięku? W TV jest ok, na żywo masakra" - czytamy w komentarzach. Macie podobne odczucia? Zapraszamy do udziału w naszej sondzie, którą znajdziecie na dole strony.

Widzowie TVP mają już dość starych przebojów? W sieci aż wrze

Widzowie Trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską krytyczni byli także wobec doboru artystów na to wydarzenie. W komentarzach, które pojawiły się na Facebooku, zwrócono uwagę, że stacja TVP nieustannie odświeża stare przeboje i nie oferuje nic nowego. "Odgrzewane 'kotlety' odbijają się zgagą! Ile razy można słuchać i oglądać to samo?", "Czy Wyszkoni ma nowe piosenki?", "Większej żenady i obciachu w życiu nie widziałem. Żal oglądać wykonawcy śpiewali jakby za karę" - czytamy. Oglądaliście relację z wydarzenia? Jak oceniacie występy artystów zaangażowanych do tego przedsięwzięcia?