"Adam szuka Ewy". Nowy program randkowy bez... ubrań. "Wodzi na pokuszenie"

Jeśli mało wam jeszcze programów randkowych, to mamy dla was coś zupełnie nowego. "Adam szuka Ewy" to dosyć odważne reality, w którym uczestnicy bez wstydu, filtrów i ubrań będą walczyć o swoje względy. Twórcy obrali sobie za cel przełamanie tabu nagiego ciała. Najwyraźniej twórcy liczą na to, że polscy widzowie po "Magii nagości" jeszcze nie mają dosyć roznegliżowanego randkowania. Produkcja przedstawiła już pierwszych uczestników. Kogo zobaczymy w premierowym odcinku? Materiały prasowe zapowiadające nowy program znajdziecie w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Sposoby na podryw? "Najpierw gest ekstraordynaryjny - jakiś wiersz przeczytać"

"Adam szuka Ewy". Na czym będzie polegał nowy program Zoom TV?

Każdy odcinek to historia zupełnie innej pary, która będzie "wodzić się na pokuszenie" w pięknej scenerii w Zatoce Panamskiej. Program został wyprodukowany przez holenderską grupę Reinout Oerlemans. Prowadzącą będzie Nicolette Kluijve. "Po dwudziestu czterech godzinach od przybycia na wyspę, do pary singli dołącza kolejna naga osoba, której zadaniem jest zdobycie względów Adama lub Ewy. Na koniec bohater odcinka musi podjąć trudną decyzję i wybrać, z kim chce kontynuować znajomość" - czytamy w opisie programu.

"Adam szuka Ewy". W premierowym odcinku pracownica socjalna i barman

Swoją przygodę z randkowaniem rozpocznie 26-letnia Kathy, która na co dzień jest pracownicą socjalną. "Uważa, że zdecydowanie zbyt łatwo się zakochuje. Podobają jej się mężczyźni z długimi włosami i poczuciem humoru" - czytamy. Kathy na wyspie będzie towarzyszył Jorrit, który porzucił studia. Para przypadnie sobie do gustu, a były student skupi na sobie całą uwagę do czasu, aż w idyllicznym świecie nie pojawi się Rolf, 30-letni barman, który w miłości szuka przede wszystkim stabilności. Kogo ostatecznie wybierze Kathy? O tym dowiemy się już 2 sierpnia o godz. 23.00. To właśnie wtedy pojawi się pierwszy odcinek programu "Adam szuka Ewy", który ma zastąpić popularną niegdyś "Magię nagości". Kolejne epizody randkowego show będą pojawiać się w piątki.