"Azja Express" to jeden z ulubionych formatów widzów TVN. Już niedługo fani show będą mogli oglądać kolejny sezon. W szóstej edycji znowu zobaczymy duety, które uzbrojone we wskazówki i odrobinę gotówki będą przemierzać z plecakami Azję. Kiedy premiera? Trzeba uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości, bo program pojawi się na antenie dopiero wraz z jesienną ramówką stacji. Już od jakiegoś czasu w sieci krążyły spekulacje na temat tego, kto pojawi się w najnowszej odsłonie show. Stacja TVN już tego nie ukrywa. Wyjawiła pełną listę nowych uczestników.

REKLAMA

Zobacz wideo Andziaks o wizytach u jasnowidza. Przewidział „Azja Express"?

"Azja Express". TVN wyjawił pełną listę uczestników. Zaskakujący skład!

W nowym sezonie "Azji Express" po raz kolejny zobaczymy zmagania ośmiu par. Tym razem uczestnicy przemierzą Filipiny i Tajwan. "Szesnaścioro śmiałków ruszyło w podróż życia! Uczestnicy przebyli autostopem tysiące kilometrów, odkrywając najpiękniejsze i najciekawsze miejsca na, tak skrajnie różnych, Filipinach i Tajwanie. (...) W tak niezwykłą podróż uczestnicy zabrali kompanów, którzy mieli pomóc im w misji dotarcia na metę i wygrania programu" - informuje producent. Kogo zobaczymy w odcinkach? Stacja TVN stanęła na wysokości zadania i zaprosiła do udziału wyjątkowy skład. Macie już swoich faworytów?

Agnieszka i Piotr Głowaccy

Marta Wiśniewska z córką Fabienne

Jan Błachowicz z przyjacielem Józefem Gąsienicą-Gładczanem

Gabi Drzewiecka z przyjaciółką Jagną Niedzielską

Jessica Mercedes Kirschner z bratem Justinem Kirschnerem

Jacek Jelonek z partnerem Oliwerem Kubiakiem

Wiktor Dyduła z siostrą Anną Chrzanowską

Aleksandra Adamska z siostrą Eweliną Porczyk

"Azja Express". Andziaks to gwiazda ostatniej edycji show. Karierę zaczęła jako nastolatka

Gwiazdą ostatniego sezonu "Azja Express" była Angelika Trochonowicz, znana w sieci jako Andziaks. W programie wystąpiła ze swoim mężem Luką (Łukasz Trochonowicz). Luka i Andziaks to znana para youtuberów. Małżeństwo wychowuje też córkę, trzyletnią Charlotte Elisabeth, która regularnie pojawia się na ich vlogach. Andziaks karierę w sieci zaczęła jako nastolatka. To właśnie wtedy zaczęła publikować treści w serwisie YouTube, co z powodzeniem robi do dziś. Jak wyglądała na początku swojej kariery? Niedawno pokazała, jak wyglądała jako nastolatka.