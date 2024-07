Mariusz Kozak zyskał popularność dzięki występom w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Rozpoznawalność przełożyła się na liczbę fanów w mediach społecznościowych. Bohater reality show prowadzi popularne tiktokowe konto, które jest obserwowane przez ponad 90 tysięcy internautów. Gwiazdor TTV oprowadza wirtualnie po Warszawie. Ostatnio zabrał swoich obserwatorów do domu Kwiatkowskich z "Rodziny zastępczej".

"Gogglebox". Mariusz Kozak odwiedził dom z "Rodziny zastępczej". "Jak ja się dla was poświęcam"

Serial "Rodzina zastępcza" był uwielbiany przez polskich widzów. W 2009 roku, po dziesięciu latach emisji, zniknął jednak z anteny. Fani produkcji do dziś chętnie jednak wracają do powtórek. Wszyscy doskonale kojarzą też dom, w którym mieszkali Kwiatkowscy wraz z dziećmi. Okazuje się, że budynek nadal wygląda tak, jak w serialu. Ostatnio Mariusz Kozak zabrał swoich internetowych fanów na wirtualny spacer w okolicę, gdzie kręcono "Rodzinę zastępczą". Bohater reality show postanowił nagrać serialowy dom. W pewnym momencie zauważył jednak, że ktoś znajduje się w ogrodzie posesji i nieco się speszył.

Dom z serialu "Rodzina zastępcza" znajduje się za tym płotem. Tak ktoś siedzi na podwórku, więc trochę boję się tam podejść, no ale dobra, nagram wam trochę przez płot. Jak ja się dla was poświęcam. Podobno mieszkają tam teraz fani serialu

- zdawał relację internautom. Kozak pokazał także znajdujący się obok dom, w którym w serialu mieszkali sąsiedzi Kwiatkowskich, Jędrula z Alutką.

Mariusz Kozak przez wiele lat oglądał w "Gogglebox" telewizję w towarzystwie Jacka Szawioły. Były fryzjer Agaty Dudy zarzucił produkcji homofobię. "To, że ktoś na planie w imieniu producenta ośmielił się kwestionować mój wygląd, jest dla mnie niedopuszczalne. Powiedziałem 'nie'" - oświadczył za pośrednictwem mediów społecznościowych. Plotek rozmawiał z osobą pracującą przy produkcji show, która zdradziła, kto zastąpi Szawiołę. Okazuje się, że na kanapie obok Mariusza Kozaka zasiądzie jego mama. "Ma charyzmę i nie mamy wątpliwości, że się świetnie sprawdzi przed kamerą. Jest już po nagraniu spotu nowej ramówki i trzeba jedno przyznać - to zwierzę sceniczne, kamera ją kocha. Nie stwarza problemów i jest bardzo miła, a to ważne" - wyjawił pracownik stacji.