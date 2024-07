Program "Rolnicy. Podlasie" zdobył ogromną popularność wśród widzów. Produkcja jest regularnie emitowana w telewizji Fokus TV. W rolniczym show fani mogą dowiedzieć się nieco więcej na temat osób, które prowadzą gospodarstwa. Niewątpliwie największą popularność zdobyli Andrzej i Gienek z Plutycz. Syn i ojciec tworzą zabawny duet, który od dawna zabawia publiczność przed telewizorami. Co więcej, mężczyźni przełożyli swoją popularność na media społecznościowe. Prowadzą kanał na platformie YouTube, który jest obserwowany przez ponad 122 tysiące użytkowników. Ostatnio Andrzej i Gienek postanowili zasiać trawę wokół swojej posesji.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej nie krył zazdrości. Chodziło o sąsiada

Andrzej z programu "Rolnicy. Podlasie" często zmagał się z hejtem. Fani krytykowali jego podejście do gospodarstwa. Zarzucali mu, że nie dba o swoją posesję. Ostatnio rolnik postanowił to zmienić i zaangażował się w zmianę wyglądu swojej ziemi. Jak się jednak okazało, inspiracją do tej decyzji nie byli fani, a sąsiad. Uczestnik rolniczego show pozazdrościł mieszkańcowi... trawy. - Postanowiłem posiać trawę, bo ta trawa przed domem jest potrzebna, bo tak jak wygląda u sąsiada, tak samo ma u mnie wyglądać - podkreślił Andrzej, upiększając okolicę swojego domu. Wraz z Gienkiem i Jastrzębiem zabrał się do pracy. Panowie użyli taczki do podlewania. - Szlauch za krótki był, to w taczkę nalaliśmy - podsumował Jastrząb. Andrzej chce chronić swoje dzieło. Na sam koniec wbił tabliczkę z napisem "Szanuj zieleń w Plutyczach". Jak myślicie, co im z tego wyjdzie? Więcej kadrów z udziałem Andrzeja z Plutycz znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej marzy o partnerce. Ma jednak pewne wymagania

Andrzej dotychczas nie znalazł wymarzonej drugiej połówki. Parę razy temat jego życia miłosnego był poruszany w programie, czy na kanale na YouTube. Sam rolnik podkreślał, że szuka dziewczyny. Z tego względu chce też dobrze się prezentować, aby zachęcić potencjalną kandydatkę. Sam jednak również ma swoje wymagania. - Wiadomo, żeby była młodsza ode mnie, mniej więcej wzrostu takiego jak ja, może być troszkę wyższa, nie gruba, nie chuda, lecz w sam raz - mówił jakiś czas temu na filmie na kanale.