Robert Stockinger i Joanna Górska to jeden z duetów, które zadebiutowały w "Pytaniu na śniadanie" na początku roku. Prezenter występował wcześniej w "Dzień dobry TVN", dziennikarka była natomiast związana z Polsatem. Niestety nie wszystkim nowe pary przypadły do gustu. Jak donosi serwis Świat Gwiazd, decyzją władz TVP, gospodarze śniadaniówki znikną z anteny. Wszystko przez niezadowolonych widzów.

"Pytanie na śniadanie". Robert Stockinger i Joanna Górska w ogniu krytyki. "Zero energii i uśmiechu"

W czasie wakacji weekendowe wydania "Pytania na śniadanie" prowadzone są plenerowo. Program nadawany jest z różnych miejsc w Polsce. Do tej pory kamery TVP zawitały do Zakopanego i Raciborza, kolejnymi przystankami na trasie są natomiast Białystok, Elbląg, Poddębice, Chorzów, Tarnów i Grudziądz. Gospodarzami wydania nadawanego ze stolicy Tatr byli Robert Stockinger i Joanna Górska. Niestety, widzom nie spodobała się energia prowadzących. "Nie da się patrzeć na to. Jedna wielka porażka. Nie oglądam już teraz 'Pytania na śniadanie'", "Szok, brak profesjonalizmu totalny", "Prowadzący zero energii i uśmiechu", "Poprzedni prowadzący mieli więcej młodości i optymizmu w sobie. Programy były inne, takie fajniejsze i radośniejsze" - czytamy w komentarzach. Na zupełnie inne reakcje mogli liczyć Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz, którzy poprowadzili wydanie z Raciborza.

"Pytanie na śniadanie". Robert Stockinger i Joanna Górska stracą pracę? Jest komentarz prezentera

Jak donosi portal Świat Gwiazd, ze względu na niezadowolenie widzów duet prowadzących miał zostać odsunięty od prowadzenia kolejnych wakacyjnych wydań "Pytania na śniadanie". "Tak złych opinii widzów nie mieli żadni prowadzący od lat. Zatrudnianie ich do wakacyjnej trasy nie było dobrym ruchem. Żeby ratować oglądalność, podjęto decyzję o odsunięciu Roberta i Joanny od prowadzenia koncertu, którym chwalili się w mediach społecznościowych" - zdradził serwisowi pracownik TVP. Na plotki zareagował sam Robert Stockinger. W komentarzu dla portalu Jastrząb Post zdementował pogłoski. Dodał także, że już wkrótce zobaczymy go w weekendowym wydaniu z Białegostoku.