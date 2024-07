Polscy widzowie uwielbiają oglądać zagraniczne produkcje. Fani nie stronią od tureckich serialów, których nie brakuje na różnych kanałach telewizyjnych. Jednym z najsłynniejszych formatów było "Wspaniałe stulecie". Później fani obserwowali losy bohaterów z "Akacjowej 38". Obecnie jednym z najpopularniejszych seriali jest "Złoty chłopak". Turecka produkcja jest emitowana w Telewizji Polskiej od 2023 roku. Telenowela zdobyła już serca Polaków. Ponadto serial mogą oglądać widzowie z aż 120 krajów. Fani z pewnością czekają na informacje, co dalej będzie z ich ulubioną produkcją. Już wszystko jasne.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile zarabiają aktorzy? Agnieszka Sienkiewicz: Jest dużo więcej zawodów w Polsce, które powinny być dużo lepiej opłacane

"Złoty chłopak". Przypuszczenia się potwierdziły. Zła wiadomość dla fanów

Pierwszy sezon "Złotego chłopaka" zakończył się w lutym 2024 roku. Kilka dni później fani mogli się cieszyć już drugą odsłoną show. Telewizja Polska emitowała drugą edycję serialu do 17 lipca. Początkowo portal telemagazyn.pl przekazał, że trzeci sezon pojawi się już następnego dnia. Jak jednam potwierdził portal swiatseriali.interia.pl, zdjęcia do trzeciej edycji mają rozpocząć się dopiero w sierpniu 2024 roku. Wygląda na to, że fani przez długi czas będą musieli czekać w niepewności. To jednak nie koniec złych informacji. Okazało się, że trzecia odsłona "Złotego chłopaka" będzie ostatnią. Ostatnio odcinek ma być wyemitowany w maju 2025 roku. Jesteście ciekawi dalszych losów głównego bohatera? Po więcej kadrów z serialu "Złoty chłopak" zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Złoty chłopak". O czym jest serial? Oto streszczenie

Turecki serial "Złoty chłopak" opowiada głównie o historii Ferita. Wśród głównych wątków znajduje się wątek związku bohatera z kobietą o imieniu Syran. Para została zmuszona do małżeństwa. W tle pojawia się również kwestia rodu Korhan, z którego pochodzi Ferit. Już na pierwszy rzut oka widać, że w rodzinie nie brakuje tajemnic. Widzowie mogą wychwycić różne intrygi rodzinne czy nietypowe zachowania. Z czasem coraz więcej rzeczy wychodzi na jaw. Dzięki temu, serial buduje odpowiednie napięcie. W tureckiej produkcji nie brakuje emocji. A wy oglądacie "Złotego chłopaka"? ZOBACZ TEŻ: "Miłość i nadzieja". Nowy turecki serial zyskał wielu fanów. Co wydarzy się w nadchodzących odcinkach?

kadr z serialu 'Złoty chłopak' kadr z serialu 'Złoty chłopak'/screen vod.tvp.pl