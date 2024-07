To nie koniec przetasowań w Telewizji Polskiej, które obejmują nie tylko programy informacyjne, ale także rozrywkę. Na początku czerwca Maryla Rodowicz w rozmowie z "Faktem" przekazała, że podziękowano jej za dalszą współpracę przy tworzeniu programu "The Voice Senior". Gwiazda miała żal o to, w jaki sposób dowiedziała się zwolnieniu. - Przysłano mi do domu kwiaty i taką wydrukowaną karteczkę. Nawet nie pofatygowano się o odręczny podpis. Na karteczce napisano, że dziękują za moją energię. Jednym słowem, niezbyt elegancko - relacjonowała.

"The Voice Senior" z nowymi trenerami. Kto zastąpi poprzednią ekipę?

W poprzedniej edycji "The Voice Senior" na trenerskich fotelach oprócz Rodowicz zasiadali także Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik i Halina Frąckowiak. Jak przekazał właśnie Pudelek, ich również zwolniono z dalszej pracy przy muzycznym formacie. Kto ich zastąpi? Już wcześniej swój powrót do "The Voice Senior" zapowiadał Andrzej Piaseczny. - To jest dla mnie super. To jest fajna rzecz. Ja zawsze mówiłem, że ten program jest dla mnie bardzo, bardzo dobry, że spotykam ludzi, którzy dają mi dużo dobrego od siebie, więc fantastycznie - mówił w rozmowie z Plejadą. Teraz Pudelek dowiedział się, że obok muzyka na fotelu trenerskim ma zasiąść także Robert Janowski. - Robert świetnie się sprawdził jako juror w show Polsatu. Sam jest doświadczonym muzykiem, jesteśmy przekonani, że doskonale poradzi sobie jako trener śpiewających seniorów - informuje źródło portalu. Do "The Voice Senior" mają dołączyć jeszcze dwie artystki, ale na razie nie wiadomo, o kogo chodzi. Zdjęcia poprzedniego składu trenerów znajdziecie w galerii na górze strony.

Przypomnijmy, że zarówno dla Piasecznego, jak i Janowskiego, byłby to wielki powrót do publicznego telewizji. Od pewnego czasu spekuluje się także, że Janowski po dłuższej przerwie ma ponownie zająć rolę gospodarza w programie "Jaka to melodia?".

W "The Voice Senior" mają pojawić się nowi prowadzący

Telewizja Polska stawia na nowe otwarcie i nie chce kontynuować współpracy z gwiazdami, które kojarzyły się z rządami Jacka Kurskiego. Stąd w programach stacji trwają niekończące się zmiany. Jak udało nam się ustalić, jest jednak pewien wyjątek. Według naszych informacji prowadzącą "The Voice Senior" ma ponownie zostać Marta Manowska. Gospodyni show ma w tej roli towarzyszyć Robert Stockinger.