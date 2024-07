Programy randkowe w ostatnim czasie cieszą się ogromną popularnością. TVN ma "Hotel Paradsie", Polsat "Love Island", a TVP "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości". Nic dziwnego, że stacja zdecydowała się na stworzenie kolejnego formatu. Tym razem postawiła na coś zupełnie innego. Do gry wejdą Polacy przebywający za granicą. Czy uda im się odnaleźć miłość?

REKLAMA

Zobacz wideo Robert El Gendy walczył o prowadzenie "Koła fortuny". Co poszło nie tak?

Nowy format TVP wzbudzi w widzach mnóstwo emocji. Kto będzie prowadzącym?

"W programie biorą udział single i singielki o polskich korzeniach, którzy mieszkają w USA, ale chcą, aby ich partner/ka pochodził/a z Polski" - można przeczytać w opisie castingu. Nowe show Telewizji Polskiej będzie nazywać się "Origins Of Love. Polak szuka żony". Data premiery na razie nie jest znana. Wiadomo natomiast, że trwają już pracę przy castingu, za który odpowiada grupa Endemol Shine Polska. Co ciekawe, widzowie zauważyli, że w spocie promującym program słychać głos Kacpra Kuszewskiego. Wiele osób sądzi, że to właśnie aktor zostanie prowadzącym matrymonialnego show. ZOBACZ TEŻ: "Miłość i nadzieja". Nowy turecki serial zyskał wielu fanów. Co wydarzy się w nadchodzących odcinkach?

Nie tylko TVP. Polsat i TVN również stawiają na nowe programy

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Polsat wystartuje z randkowym show, w którym dzieci będą swatać swoich rodziców. Prowadzącą zostanie Katarzyna Cichopek. "Moja mama i twój tata" to program randkowy, w którym bohaterami są dojrzali single po przejściach, poszukujący miłości. Każde z nich ma inne doświadczenia życiowe i inną historię. Rodzice będą szukać miłości z pomocą tych, którzy znają ich najlepiej - własnych dzieci" - czytamy na stronie stacji. W tyle nie zostaje również TVN, który ogłosił niedawno show z... hotelarzami. "W każdym odcinku będziemy mogli śledzić losy bohaterów prowadzących różne obiekty noclegowe poza granicami kraju i tych, którzy zdecydowali się je odwiedzić i poznać sposób życia swoich gospodarzy. Łączy ich jedno. Są singlami poszukującymi miłości. Czy uda im się znaleźć prawdziwe uczucie? Czy choć jeden z uczestników będzie miał odwagę zameldować się na stałe? - czytamy w komunikacie stacji na temat programu "B&B Love''. Na który z powyższych programów czekacie najbardziej? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu!