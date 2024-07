To już pewne! To ona zastąpi Izabellę Krzan w 'Kole Fortuny'

Już we wrześniu na antenie TVP2 pojawi się nowy sezon kultowego teleturnieju "Koło fortuny". Wcześniej prowadzącymi byli Norbi i Izabella Krzan. Już od długiego czasu było wiadome, że para nie pojawi się w kolejnej edycji programu. W "Pytaniu na śniadanie" oficjalnie ogłoszono, kto będzie nową prowadzącą show. O niej mówiono od dłuższego czasu.

To ona poprowadzi "Koło fortuny". Zastąpi Izabellę Krzan

Od dłuższego czasu w kuluarach pojawiały się informacje związane z nowymi prowadzącymi "Koła Fortuny". Plotek jako pierwszy przekazał, że Norbiego w programie zastąpi Błażej Stencel. Media donosiły, że nową prowadzącą będzie Agnieszka Dziekan. 23 lipca gospodarze "Pytanie na śniadanie" oficjalnie potwierdzili, że zamiast Izabelli Krzan zobaczymy ją na ekranach. Dziennikarka na co dzień pracuje jako pogodynka w śniadaniówce TVP. Prowadziła także program "Lajk!". W naszej galerii na górze strony zobaczycie zdjęcia Agnieszki Dziekan. Myślicie, że pogodynka sprawdzi się w nowej roli?

Takie słowa do nowego prowadzącego skierował Norbi

Piosenkarz znany przede wszystkim z hitu "Kobiety są gorące" najpierw prowadził "Jaka to melodia". Później zamienił się rolami z Rafałem Brzozowskim i pojawił się w "Kole Fortuny". Już wiadomo, że nie powróci do tej roli. Co sądzi o nowych prowadzących? "Nowemu prowadzącemu powiem tak... Trzymaj się stary! Nie znam typa, ale życzę mu powodzenia i przynajmniej takiej oglądalności, jak nasza z Izą. Pomyślałem sobie w pierwszej chwili: "Kurde, czy my byliśmy tacy ciency, że nas posunęli?". A później mówię sam do siebie: "Co ty gadasz, Norbas? Przecież to jest show-biznes. I tu nie ma na co się obrażać". (...) Agnieszka na pewno sobie też poradzi, bo wydaje się być sympatyczną osobą. A w tym programie trzeba być właśnie sympatycznym" - mówił w rozmowie z Plotkiem Norbi. Miał także rady dla nowych prowadzących. "Z chęcią obejrzę nowych prowadzących. Zobaczę ich pierwszy odcinek, kolejne z chęcią też, to wtedy ocenię, jak się sprawdzają, ale uważam, że będzie dobrze. Trzeba dać im szansę. Najważniejsza cecha prowadzącego to empatia i miłość do człowieka" - wyjawił celebryta.