Turecki seriale zawitały do polskiej telewizji wiele lat temu i od razu podbiły serca widzów. Nic więc dziwnego, że na stałe zagościły w TVP. Od niedawna fani bliskowschodnich tasiemców mogą śledzić losy 18-letniej Zeynep, która w pogoni za marzeniami przeprowadza się do Stambułu. Produkcja miała premierę 18 lipca i zyskała sporą popularność. Co wydarzy się w nadchodzących odcinkach?

Zobacz wideo Tureckie seriale hitem wśród polskich widzów. Od czego zaczął się ten fenomen?

"Miłość i nadzieja". Nowy turecki serial podbił serca widzów

Serial "Miłość i nadzieja" opowiada o losach 18-letniej Zeynep, która rozpoczyna wymarzone studia prawnicze w Stambule. Niestety, szczęście dziewczyny nie trwa długo. Wkrótce jej matka Gonul trafia do więzienia za zabójstwo. Przed aresztowaniem zostawia jednak córce list z wyjaśnieniami, w którym nie ujawnia wszystkiego. Kobieta prosi także swojego byłego kochanka, wziętego adwokata, aby zaopiekował się Zeynep. Jak potoczą się losy bohaterów?

"Miłość i nadzieja". Co wydarzy się w nadchodzących odcinkach?

W nadchodzących odcinkach "Miłości i nadziei" nie zabraknie emocji. Zeynep znajdzie list od matki, która ukryje przed nią fakt aresztowania. Kobieta poinformuje natomiast córkę, że pragnie żyć własnym życiem, więc ją opuszcza. Gonul chce jednak zadbać o los ukochanej córki i w tym celu skontaktuje się z Bulentem, znanym adwokatem, a jednocześnie ojcem dziewczyny. Tymczasem Elif zostanie przyjęta na wymarzony staż do prestiżowej kancelarii. Handan, dziewczyna szefa, która szykanowała ją w przeszłości, nie pozwoli jednak długo cieszyć jej się tym sukcesem. To jednak nie koniec problemów dziewczyny. Jej matka i ciotka zalegają z czynszem, w związku z czym właściciel chce wyrzucić je na bruk. Elif wręcza mu wszystkie swoje pieniądze, aby uniknąć eksmisji. W międzyczasie Zeynep zostanie napadnięta. Napastnik wepchnie dziewczynę do wody. Na szczęście z pomocą przybędzie Ege. Okazuje się, że studiuje on prawo na tym samym uniwersytecie. Czy między tą dwójką wydarzy się coś więcej?

"Miłość i nadzieja". Kiedy i gdzie można obejrzeć serial?

"Miłość i nadzieja" zadebiutowała na antenie telewizyjnej Dwójki w czwartek 18 lipca. Serial emitowany jest od poniedziałku do piątku. Produkcja oryginalnie składa się z 285 odcinków, trwających 55 minut. W Polsce zdecydowano się jednak skrócić długość pojedynczego epizodu do 45 minut, widzowie będą więc śledzić losy Zeynep przez około 350 odcinków.