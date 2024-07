Janusz Chabior przed związkiem z Agatą Wątróbską był już dwukrotnie żonaty. Z Barbarą Chabior doczekał się syna Nikodema, jednak relacja nie przetrwała, podobnie jak małżeństwo z aktorką Anitą Poddębniak. Aktor Agatę poznał jeszcze w 2014 roku, ale wówczas między nimi nie zaiskrzyło. Sytuacja zmieniła się kilka lat później, gdy ponownie się spotkali na sylwestrze u wspólnych znajomych. W sierpniu 2019 roku Chabior oświadczył się Wątróbskiej, a niecały rok później, w czasie pandemii, stanęli na ślubnym kobiercu. Mieli okazję wystąpić razem w programie "Power Couple" i dali fanom możliwość bliższego poznania. Ci szybko zauważyli, że Janusza i Agatę łączy naprawdę silne uczucie. Aktor jakiś czas temu bał się, że ich związek może przechodzić poważny kryzys. W czasie gdy żona planowała dla niego niespodziankę, on myślał, że jest zdradzany. Ujawnił szczegóły nieporozumienia.

Janusz Chabior ma żonę młodszą o 18 lat. Myślał, że go zdradza. "Telefon dzwonił bez przerwy"

Janusz Chabior jest niewierzący, ale dla ukochanej wziął ślub kościelny. - Agata przysięgała Bogu, a ja miłości. Bardzo się wzruszyliśmy i to był chyba najpiękniejszy dzień mojego życia - mówił w Polsat Cafe. 61-letni aktor jakiś czas temu obawiał się, że nad jego związkiem mogły zebrać się czarne chmury. Nie był świadomy, że żona przygotowuje mu niespodziankę z okazji jego 60. urodzin. Wszystko rozegrało się w teatrze, podczas występu na widowni rozdzwoniły się telefony, a towarzyszący na scenie Chabiorowi aktor wybuch, gdy osoba siedząca w pierwszym rzędzie zaczęła głośną rozmowę. "Przestaliśmy grać, a Łukasz Simlat wyrwał facetowi telefon z ręki, krzycząc: 'Tak cię mamusia kultury uczyła?!'. Opieprzył go i zszedł ze sceny. Zdębiałem. Nim ochłonąłem, huknęły petardy, zapaliły się światła, posypało konfetti. Zostałem wkręcony na maksa" - mówił w wywiadzie dla "Twojego Stylu".

"To były najcudowniejsze urodziny w moim życiu. Cały pióropusz emocji. 'Wyreżyserowanie' takiego przedsięwzięcia wymagało niesamowitego zaangażowania" - podkreślał aktor. Wcześniej nie miał wiedzy, że to wszystko specjalnie dla niego. Agata organizując niespodziankę, była bardzo zaoferowana przygotowaniami, do tego stopnia, że Chabior zaczął podejrzewać ją o romans.

Pamiętam, że przed tym dniem telefon Agaty dzwonił i wibrował bez przerwy. Nawet żartowałem: 'Czy ty masz jakiś romans? Z kim tak piszesz po nocach'. Niczego się nie domyśliłem

- wyznał w wywiadzie dla "Twojego stylu". Więcej zdjęć aktora i jego małżonki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Agata Wątróbska nie przyjęła nazwiska Janusza Chabiora

Agata Wątróbska po ślubie nie zdecydowała się na przyjęcie nazwiska męża. Swoją decyzję wyjaśniła w rozmowie z Plotkiem. Przy okazji dodała, że coraz częściej zastanawia się nad zmianą nazwiska na dwuczłonowe. - Myślałam o tym, ale w naszym zawodzie nazwisko jest naszą wizytówką. Tyle lat ciężko pracowałam, żeby Agata Wątróbska było takie moje. Żeby wiadome było, że to jest ta aktorka, ludzie mówili - ja ją znam, kojarzę. Chociaż nie jestem osobą popularną – przyznała aktorka.