Niedawno stacja Polsat ogłosiła, że jesienią rusza z nowym formatem - śniadaniówką "halo tu polsat". Wygląda na to, że programy takie jak "Pytanie na śniadanie" czy "Dzień dobry TVN" będą miały mocną konkurencję. W "halo tu polsat" pojawią się informacje z kraju i świata, porady kulinarne, nowinki show-biznesowe, oraz rozmowy z ciekawymi gośćmi i ekspertami z różnych branż. Wiadomo, że program poprowadzi sprawdzony już w Polsacie duet, czyli Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. Ogłoszono także drugą parę prowadzących, Agnieszkę Hyży i Maćka Rocka. Wiadomo, że do ekipy dołączy jeszcze jedna para, ale jak na razie nie wyjawiono nazwisk. Tymczasem Polsat ogłosił nazwiska dziennikarzy, którzy będą współpracować z programem.

Aleksander Sikora rozkręca karierę w Polsacie. W "halo tu polsat" zajmie się show-biznesem

Aleksander Sikora w nowym programie Polsatu zajmie się tematyką show-biznesową. Jeszcze do niedawna prezenter był gwiazdą "Pytania na śniadanie", ale stracił pracę w wyniki rewolucji, która po wyborach miała miejsce na Woronicza. Z programem TVP Sikora współpracował aż osiem lat, więc w roli prezentera z pewnością poradzi sobie znakomicie. Aleksander Sikora już zadebiutował w Polsacie. Ostatnio mogliśmy go oglądać podczas wyborów Miss Polski oraz Miss i Mistera Supranational w 2024 roku. - Dobry wieczór państwu. Muszę przyznać, że jest delikatna adrenalina, ale to ogromny zaszczyt, że mogę w państwa obecności dzisiaj debiutować na antenie Polsatu. Przypadł mi ogromny zaszczyt wypowiedzieć to jakże kluczowe zdanie. Festiwal Piękna 2024 uważamy za rozpoczęty! - mówił przejęty ze sceny.

Kogo jeszcze zobaczymy w "halo tu polsat"? Anna Rubaj przez kilka lat współpracowała z TVN

Polsat zatrudnił do nowego programu także Maksa Behra znanego z autorskiej audycji "Zza kulis" w radiu ChilliZet. Dziennikarz zajmie się tematami związanymi z kulturą, sztuką i filmem. Na swoim koncie ma współpracę z programem "Co za tydzień" stacji TVN, więc jest przetrenowany w bojach. Sam od 15 roku życia pracował jako model. Sprawami społecznymi w Polsacie zajmie się Anna Rubaj. Dziennikarka przez kilka lat realizowała reportaże dla programu "Uwaga!" i "Superwizjer".