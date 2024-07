Mikołaj z dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" próbował zdobyć serca Ani. Kandydat był jednak młodszy od uczestniczki o 15 lat, co budziło w niej wiele wątpliwości. Pomimo usilnych starań chłopaka, rolniczka ostatecznie wybrała Kubę. Dziś para jest już po zaręczynach. Niedawno narzeczeni doczekali się pierwszej wspólnej pociechy, syna, któremu dali na imię Dariusz. Okazuje się, że Mikołaj również odnalazł miłość.

"Rolnik szuka żony". Mikołaj opublikował zdjęcie z dziewczyną. "Nigdy nie miałem tak cudownych wakacji"

Mikołaj z dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" na co dzień mieszka w Norwegii, jednak dla Ani był gotowy przeprowadzić się na stałe do Polski. Nie został wybrany przez uczestniczkę hitu TVP, nie doszło do więc do przeprowadzki. Dziś 22-latek nadal mieszka w Skandynawii. Zmienił się jednak jego status związku. Okazuje się, że kandydat Anny jest zakochany. Na Instagramie pochwalił się fotografią, na której pozuje w objęciach partnerki. Wybranka uczestnika hitu TVP ma na imię Dominika i pracuje jako modelka i hostessa. Para obecnie spędza razem wakacje w Norwegii. Romantyczny kadr opublikowany przez Mikołaja znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Wspaniale spędzony dzień w norweskich górach z moją największą miłością. Nigdy nie miałem tak cudownych wakacji. Zapowiadają się niezapomniane trzy tygodnie wspaniałego wypoczynku we dwoje

- napisał na InstaStories.

"Rolnik szuka żony". Internauci gratulują Mikołajowi. "Zawsze wszystko w swoim czasie"

Mikołaj zdążył już opublikować na Instagramie kilka kadrów ze swoją ukochaną. Jego internetowi obserwatorzy, których zgromadził ponad 25 tysięcy, są bardzo zadowoleni z faktu, iż uczestnik hitu TVP wreszcie odnalazł drugą połówkę. W komentarzach pod romantycznymi zdjęciami zasypali parę gratulacjami. Zawsze wszystko w swoim czasie! Super, gratulacje!", "Fajna dziewczyna", "Jacy szczęśliwi", "Piękna para", "Gratulacje! Dużo miłości" - pisali internauci. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Klaudia i Valentyn na wakacjach. Tylko spójrzcie na to ujęcie. Fani pieją z zachwytu