"Chłopaki do wzięcia" to uwielbiany przez widzów program. Produkcja jest realizowana od 2012 roku i cieszy się sporą popularnością. Założeniem formatu jest pomoc uczestnikom pochodzącym ze wsi lub mniejszych miejscowości w znalezieniu upragnionej miłości. Przez lata emisji przez program przewinęło się mnóstwo bohaterów. Najwierniejsi fani na pewno kojarzą Bandziorka, czy Szczenę, a także na bieżąco śledzą perypetie z żoną Jarusia. Jednym z równie słynnych uczestników programu swego czasu był Rafał znany szerszej publiczności jako Hadżi. Co u niego słychać? Nie da się ukryć, że mężczyzna bardzo się zmienił. Na nowych zdjęciach możecie go nie poznać.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin o przerażającej sytuacji, jaka przydarzyła się jej na lotnisku

"Chłopaki do wzięcia". Tak teraz wygląda Hadżi. Trudno go rozpoznać

Hadżi to 52-latek, pochodzący z Pucka. Choć mężczyzna nie pojawia się już w programie, to widzowie z pewnością dobrze go zapamiętali. W "Chłopakach do wzięcia" Rafał pojawiał się z charakterystycznym i bujnym zarostem, który bez wątpienia był jego znakiem rozpoznawalnym. Jak teraz wygląda? Okazuje się, że Hadżi postanowił się go pozbyć. Na nowo dodanym zdjęciu w mediach społecznościowych możemy zobaczyć mężczyznę bez brody. Choć jest to jedynie prosta zmiana, to trzeba przyznać, że Rafał wygląda teraz całkowicie inaczej. Jesteście ciekawi, jak się teraz prezentuje? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu i zobaczcie zdjęcia.

"Chłopaki do wzięcia". Hadżi znalazł miłość poza programem. Z ukochaną wystąpił w innym formacie

Fani programu z pewnością wiedzą, że Hadżi pasjonuje się muzyką disco polo i sam próbuje działać w tym temacie. W matrymonialnym show mężczyzna wielokrotnie podkreślał, że przez jego muzyczne występy kręciło się wokół niego wiele kobiet, jednak żadna z nich nie była tą jedyną. Jakiś czas temu okazało się, że Rafał znalazł w końcu szczęście w miłości i do dziś jest w związku z ukochaną Martą. Para wystąpiła nawet razem w programie "Gry małżeńskie". ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Szczena pokazał syna. Marcel ma już trzy lata. Podobny do taty?