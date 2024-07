"M jak miłość" to uwielbiany przez widzów serial, który cieszy się niesłabnącą popularnością od ponad dwóch dekad. Przez lata emisji produkcja zgromadziła wokół siebie rzeszę fanów, którzy z zaciekawieniem śledzą dalsze losy bohaterów serialu. Choć obecnie trwa przerwa w emisji produkcji, to, jak wiadomo, już po wakacjach szykuje się pełno zwrotów akcji i niespodziewanych wydarzeń. Jedną z relacji podzieliła się właśnie Adriana Kalska, czyli serialowa Iza. Aktorka uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła pewien sekret produkcji. O co chodzi? Sami zobaczcie.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek pokazała nietypowe sceny na planie "M jak miłość"

"M jak miłość". Adriana Kalska obala tajemnicę produkcji. Tego się nie spodziewacie

Adriana Kalska od lat wciela się w postać Izy. Ostatnio o jej bohaterce było bardzo głośno. Wszystko za sprawą rozstania z Marcinem (Mikołaj Roznerski). Kobieta zadecydowała, że chce ułożyć sobie życie z nowym partnerem Radkiem (Philippe Tłokiński). Mimo rozpadu małżeństwa Marcin i Iza dzielą się opieką nad dziećmi. To właśnie z serialową córką Adriana Kalska zamieściła ostatnią relację na Instagramie. Obie zapozowały w objęciach na planie "M jak miłość". Uśmiechy nie schodziły im z twarzy, co może jedynie układać, że współpraca bardzo dobrze się im układa. Przy okazji zdjęcia aktorka postanowiła zdradzić pewną ciekawostkę. Okazuje się, że serialową Maję grało już kilka aktorek. "W serialu Maja, a tak naprawdę Laura. I taka mała ciekawostka... Postać Majeczki od jej serialowego urodzenia do teraz grały trzy różne dziewczynki" - napisała na InstaStosries. Wiedzieliście o tym? Opisywany kadr możecie obejrzeć w naszej galerii w górnej części artykułu.

To jeszcze nie koniec serialowych ciekawostek. W ostatnim czasie Michalina Sosna, wcielająca się w postać Kamy, nowej dziewczyny Marcina, opowiedziała o tym, jakie relacje łączą ją z aktorem prywatnie. Wielu widzów zaczęła snuć spekulacje, że między aktorami może być chemia również pozna planem. Czy naprawdę tak jest? Michalina Sosna rozwiała wszelkie wątpliwości. - Poza kamerami się nie lubimy. Nie no, żartuję. Oczywiście dogadujemy się. Z Mikołajem wytworzyliśmy taką relację, że ludzie pokochali Kamę i Marcina i zawsze łatwiej jest i jest fajnie, jak człowiek się lubi, wtedy można sobie pogadać między ujęciami, pośmiać się, nagrać tiktoki, tak jak my to robimy, pożartować, coś powiedzieć do naszych followersów i widzów. Także to jest jakby dodatek i tylko plus! - wyznała w rozmowie z serwisem film.interia.pl. ZOBACZ TEŻ: "M jak miłość". Produkcja świętuje urodziny Teresy Lipowskiej. Dołączyli się widzowie.