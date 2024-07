Do niedawna praca w Telewizji Polskiej nie była powodem do dumy. Wszystko zmieniło się pod koniec roku, kiedy rozpoczęto rewolucję w mediach publicznych. Wiele gwiazd, które ze względów ideologicznych zdecydowały się zerwać współpracę z TVP, powróciło na antenę. Nie zabrakło też interesujących transferów. Jednym z prowadzących "Pytanie na śniadanie" został Robert Stockinger związany wcześniej z "Dzień dobry TVN". Teraz okazuje się, że kolejni prezenterzy TVN pojawią się w Telewizji Polskiej.

"Szkło kontaktowe" bez popularnych prowadzących. Kasia i Markowski dostali program w TVP

Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski są dobrze znani widzom "Szkła kontaktowego". Jak podaje portal Wirtualne Media, już niebawem pożegnają się z programem. Nie znikną jednak z telewizji całkowicie. Już jesienią będziemy ich bowiem mogli zobaczyć w TVP Info, gdzie poprowadzą autorski program.

Wierzymy, że Polska potrzebuje mediów, które łączą i jesteśmy głęboko przekonani, że jeśli ktoś włączy się w nasz program, będzie trochę bardziej uśmiechnięty, a to już całkiem sporo

- zdradziła w rozmowie z TVP dziennikarka. Markowski dodał natomiast, że format programu nie będzie nowatorski. Dziennikarze zajmą się tym, co potrafią najlepiej. - Będziemy robić to, co dobrze nam wychodzi - rozbrajać rzeczywistość, która nie chce nas przestać zaskakiwać. Zajmujemy się tym samym, oswajaniem rzeczywistości - wyjawił na antenie TVP Info.

"Szkło kontaktowe" żegna Kasię i Markowskiego. "Z dumą wypuszczamy w świat"

W mediach społecznościowych "Szkła kontaktowego" pojawił się wpis, w którym pożegnano popularnych prezenterów. "Nikt nie lubi pożegnań, ale czasem są one nieuniknione. Kasia i Grzesiek postanowili obrać inną ścieżkę zawodową i dzisiaj ostatni raz gościli w "Szkiełku". Z dumą wypuszczamy w świat "szklanych" wychowanków. Trzymajcie się, gdziekolwiek zaprowadzi was los!" - czytamy na platformie X. ZOBACZ TEŻ: Joanna Koroniewska nową gwiazdą TVN. W jakiej roli? Tego się nie spodziewaliśmy!