"Rolnik szuka żony". U Kamili ogromne zmiany. Co za pobojowisko! "Demolka"

Program "Rolnik szuka żony" to wielki hit Telewizji Polskiej, który zadebiutował w 2014 roku. W roli prowadzącej od początku oglądamy niezastąpioną Martę Manowską. W ósmej edycji formatu wystąpiła Kamila Boś, która na co dzień prowadzi swój biznes pieczarkowy. Uczestniczka szukała miłości przed kamerami, ale niestety wyszła z programu jako singielka. Występ w telewizji przyniósł jej za to dużą popularność. Instagramowy profil uczestniczki obserwuje aż 190 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie Kamila Boś pochwaliła się ostatnio efektami remontu.

"Rolnik szuka żony". Kamila Boś chwali się schodami i tarasem. Widać zmiany

Kamila Boś pokazała na InstaStories efekty ostatnich remontów. "Nowe schody, tak bardzo cieszą. Panowie zrobili szersze i do chodzenia są idealne" – pisała gwiazda programu „Rolnik szuka żony" w opisie zdjęcia, na którym prezentowała schody. Kadry z InstaStories Kamili Boś znajdziecie w galerii na górze strony. Na schodach jednak nie koniec. Kamila Boś zdecydowała się także na wielką rewolucję na tarasie. Na opublikowanym nagraniu prezentowała kadry rozkopanego terenu. "Na tarasie też demolka. Przez glinę kostka się zapadła, a skoro jest ekipa, to wymienię na płytę tarasową" – czytamy w opisie.

"Rolnik szuka żony". Kamila Boś chciałaby założyć rodzinę. "Jest mi bardzo ciężko"

W ostatnim wywiadzie dla portalu Świat Gwiazd Kamila wyznała, że powoli jest zmęczona ciągłymi pytaniami o drugą połówkę. Szczególnie irytuje ją to, gdy obcy ludzie poruszają ten temat. - Osoba pytająca, zadała to z takim wielkim uśmiechem, czy ja już znalazłam miłość. Ja tak patrzę na nią i mówię: Kobieto, nawet nie wiesz, ile mi teraz bólu i przykrości sprawiasz - wyznała Boś w wywiadzie. Opowiedziała także o rodzinie. - Ja bym chciała już być matką, chciałabym być żoną, ale jest mi bardzo ciężko znaleźć kogoś, kto będzie mi po prostu towarzyszył w życiu, ktoś, kto będzie mi wsparciem - mówiła.