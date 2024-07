"Co ludzie powiedzą" to brytyjski serial komediowy, który zadebiutował w 1990 roku. Szybko stał się dużym hitem i doczekał się aż pięciu sezonów. Główną bohaterką w serialu była Hiacynta, grana przez Patricię Routledge. Aktorka urodziła się 17 lutego 1929 roku w Birkenhead. Pierwszy raz przed kamerami wystąpiła w połowie lat 50. XX wieku, ale prawdziwy rozkwit jej kariery nastąpił po wystąpieniu w "Co ludzie powiedzą". Co ciekawe, początkowo Patricia nie miała zamiaru być aktorką. Studiowała literaturę oraz język angielski na University of Liverpool. Los chciał jednak inaczej i jej rola Hiacynty do dziś jest uznawana za symbol brytyjskiego humoru.

Patricia Routledge na najnowszym nagraniu. Tak obecnie wygląda

Patricia Routledge w lutym skończyła 95 lat. Nie oznacza to jednak, że całkowicie zniknęła z aktorskiego świata. W 2020 roku media obiegło jej wykonanie utworu "I've Been to a Marvellous Party". Aktorka zachwyciła wyjątkowym wokalem. Chcecie zobaczyć kadr z nagrania? Zajrzyjcie do galerii na górze strony. Dwa lata później odebrała honorowe członkostwo w Royal Academy of Music. Najnowsze nagranie z Patricią Routledge pochodzi z marca 2024 roku. Aktorka pojawiła się na scenie w Liverpoolu i wspomagała się laską. Wideo szybko obiegło internet, a internauci chwalili formę 95-letniej Patricii. "Tak dobrze ją zobaczyć", "Prawdziwa legenda", "Pięknie wygląda", "Wspaniale widzieć ją w tak dobrej formie", "Uwielbiałem jej role", "Najwspanialsza kobieta i najlepsza rola", "Super wygląda" - pisali internauci w komentarzach pod klipem.

Patricia Routledge ukrywa życie prywatne. "Jeśli ludzie będą mnie pamiętać tylko jako..."

Patricia Routledge mało mówi o swoim życiu prywatnym. Wiemy jednak, że nigdy nie wyszła za mąż i nie doczekała się potomstwa. W jednym z wywiadów opowiedziała, jak rola w serialu "Co ludzie powiedzą" odmieniła jej życie. - Moje życie to etap przed Hiacyntą i po niej. Jeśli ludzie będą mnie pamiętać tylko jako Hiacyntę, to nic na to nie poradzę. Ale jeśli dzięki temu ludzie chodzą do teatru, by mnie oglądać, to mogę być szczęśliwa. Nie chciałabym być Hiacyntą na zawsze. Ale to nie znaczy, że nie jestem wdzięczna za tę postać - mówiła. ZOBACZ TEŻ: Przez 15 lat grała Klarę w "Barwach szczęścia". Nagle zniknęła i słuch o niej zaginął. Pragnęła innej kariery