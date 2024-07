Już od dawna było wiadome, że Edward Miszczak marzy o śniadaniówce w Polsacie. Stacja ta jako jedyna z głównych graczy na rynku nie zdecydowała się na taki format. Aż do teraz. Od jakiegoś czasu wiemy, że widzowie będą mogli oglądać "halo tu polsat". Plotkowano też o tym, kogo zobaczymy w roli gospodarzy. Już (prawie) wszystko jasne! Produkcja ujawniła dwie pary.

Kto poprowadzi śniadaniówkę Polsatu?

Ten duet raczej dla nikogo nie będzie zaskoczeniem. Jako pierwsi zostali przedstawieni: Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. Oboje od lat są związani ze stacją i prowadzą największe wydarzenia. Najwidoczniej Edward Miszczak docenił sympatię, jaką wzbudzają u widzów i obsadził ich w nowym projekcie. "Halo tu Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz! To właśnie ten duet poprowadzi nowe pasmo poranne 'halo tu polsat'. Rozumieją się bez słów. Wspólnie byli gospodarzami największych wydarzeń muzycznych i kulturalnych telewizji Polsat. Jedno jest pewne! Będzie to najmłodszy duet prowadzących w naszej porankowej ekipie" - napisano w mediach społecznościowych stacji. Czy widzowie docenili tę parę? Oto kilka przykładowych komentarzy. "Super, świetny wybór. Już się doczekać nie mogę", "No i fajnie" - piszą ci, którym ten pomysł przypadł do gustu. Ale trafiamy także na bardziej oschłe opinie. Wielu uważa, że w Polsacie już za dużo jest Ibisza i Sykut. "A może dać szansę młodym?", "Nie ma już naprawdę ich kimś nowym zastąpić?" - zastanawiają się inni. Czy drugi duet zebrał podobne komentarze? O kogo w ogóle chodzi? Też już wiemy.

"Halo tu Agnieszka Hyży oraz Maciej Rock. To oni poprowadzą nowe pasmo poranne 'halo tu polsat'. Widzowie pamiętają ich z programu 'Się kręci'. Już nie możemy się doczekać kiedy swoją energią zaczną budzić miliony Polaków!" - czytamy na Facebooku Polsatu. Agnieszka Hyży wraca na antenę, o czym pisaliśmy. Maciej Rock już jakiś czas temu dostał szansę od Edwarda Miszczaka, który obsadził go w roli prowadzącego show "Twoja twarz brzmi znajomo". Co sądzą o takim wyborze widzowie? "Bardzo lubię Agnieszkę. Cieszę się, że będzie w programie", "Cieszę się, że Rock wrócił do Polsatu. Zawsze miałam do niego słabość", "Super duet" - zachwycają się fani na Instagramie stacji. Oczywiście nie wszyscy są zadowoleni, bo jak wiadomo, każda z gwiazd ma swoich zwolenników, jak i osoby, którym ktoś nie pasuje.

"halo tu polsat". Kiedy rusza?

Jak na razie nie poznaliśmy trzeciej pary prowadzących. Według nieoficjalnych informacji, w śniadaniówce Polsatu możemy zobaczyć Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzejewskiego, którzy na początku roku odeszli z "Pytania na śniadanie". Już wiemy, że aktorka dostała swój program w Polsacie,Publikujdziennikarz niedawno ogłosił, że rozstaje się z TVP. Typuje się na prowadzącego także inną dawną gwiazdę TVP - Aleksandra Sikorę (którego fani będą mogli oglądać w najnowszej edycji "TTBZ"). Jak na razie czekamy na oficjalne informacje. A kiedy w ogóle rusza poranne pasmo stacji? Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany 30 sierpnia. Nie wiadomo jeszcze, o której godzinie. Dajcie znać w sondzie, czy będziecie oglądać śniadaniówkę Polsatu!