"M jak miłość" to jeden z najpopularniejszych seriali Telewizji Polskiej. Format pojawia się na antenie TVP 2 przez ponad dwie dekady. Lata emisji sprawiły, że produkcja zgromadziła wokół siebie rzeszę fanów, którzy z wielkim zaciekawieniem śledzą dalsze poczynania głównych bohaterów. Bez wątpienia jedynym z nich jest Marcin, w którego postać wciela się Mikołaj Roznerski. Od jakiegoś czasu serialowy detektyw układa sobie życie u boku Kamy, którą gra Michalina Sosna. Choć na ekranie łączy ich wielkie uczucie, to z pewnością wielu widzów zastanawiało się, jak układa się między aktorami prywatnie. W jednym z najnowszych wywiadów Michalina Sosna uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, jak jest naprawdę.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek pokazała nietypowe sceny na planie "M jak miłość"

"M jak miłość". Michalina Sosna szczerze o relacji z Mikołajem Roznerskim. To ich łączy

Nie da się ukryć, że Michalina Sosna i Mikołaj Roznerski spędzają razem mnóstwo czasu na planie. W związku z tym ostatnio pojawiło się wokół nich wiele spekulacji, jakoby i prywatnie tę dwójkę miało łączyć ze sobą coś więcej. Czy faktycznie tak jest? W rozmowie z serwisem film.interia.pl. aktorka wyznała, co takiego jest między nimi.

Poza kamerami się nie lubimy, nie no żartuję. Oczywiście dogadujemy się. Z Mikołajem wytworzyliśmy taką relację, że ludzie pokochali Kamę i Marcina i zawsze łatwiej jest i jest fajnie, jak człowiek się lubi, wtedy można sobie pogadać między ujęciami, pośmiać się, nagrać tik toki, tak jak my to robimy, pożartować, coś powiedzieć do naszych followersów i widzów. Także to jest jakby dodatek i tylko plus!

- powiedziała Michalina Sosna. Wygląda, więc na to, że świetnym duetem w telewizji kryją się jedynie dobre stosunki koleżeńskie, które bez wątpienia ułatwiają współpracę. Zdjęcia aktorów możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"M jak miłość". Ciemne chmury nad Marcinem. To się stanie w pierwszych odcinkach nowego sezonu

Choć obecnie trwa przerwa w emisji serialu, to widzowie bez wątpienia odliczają już dni do wielkiej premiery. Jak wiadomo, 25. sezon serialu będzie można oglądać już od 2 września. Scenarzyści dołożyli wszelkich starań, by i tym razem widzowie nie mogli narzekać na nudę i brak niespodziewanych zwrotów akcji. W jednym z pierwszych odcinków Marcin zostanie brutalnie pobity przez gangsterów, a w trakcie ucieczki przez las potrąci go samochód. Wskutek tych wydarzeń mężczyzna straci pamięć. Nie będzie wiedział, kim jest, ani skąd pochodzi. Jak długo utrzyma mu się amnezja? O tym przekonamy się już niebawem. ZOBACZ TEŻ: "M jak miłość". Fatalne wieści dla fanów serialu. Po wakacjach nie zobaczymy lubianej bohaterki.