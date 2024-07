"M jak miłość" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych seriali Telewizji Polskiej. Format przez ponad dwie dekady cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród widzów. Nie da się ukryć, że saga rodu Mostowiaków skradła serca i zgromadziła wokół siebie mnóstwo fanów, którzy mocno zżyli się z bohaterami, a także wciągnęli w ich losy i z wielkim zaciekawieniem śledzą ich dalsze poczynania. Teresa Lipowska pojawia się w produkcji od pierwszego odcinka. Wciela się w rolę słynnej Barbary Mostowiak. Wielu fanów nie wyobraża sobie tego serialu właśnie bez tej aktorki. W ostatnim czasie produkcja poświęciła specjalnie dla niej kilka wpisów. Wszystko za sprawą urodzin. Posypały się same miłe słowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek pokazała nietypowe sceny na planie "M jak miłość"

"M jak miłość". Teresa Lipowska obchodzi urodziny. Produkcja przekazała wzruszające życzenia. "Najlepsza przyjaciółka"

14 lipca bieżącego roku Teresa Lipowska obchodziła 87. urodziny. Z tej wyjątkowej okazji na oficjalnym profilu serialu na Facebooku pojawiły się piękne życzenia skierowanie prosto do solenizantki. "Nasza serialowa mama, babcia (a nawet prababcia), najlepsza przyjaciółka, najżyczliwsza sąsiadka, seniorka rodu Mostowiaków - Teresa Lipowska - obchodzi urodziny. Wszystkiego najlepszego!" - napisano. Na tym jednak nie koniec, ponieważ podobny wpis tym razem na Instagramie został zamieszczony przez aktorkę Katarzynę Kołeczek, która w serialu wciela się w postać Jagody. "Swoje urodziny świętuje kobieta niezwykła. Ciepła, cudowna, empatyczna. Każda rozmowa z nią przesycona jest życzliwością i życiową mądrością. Można się od niej tyle nauczyć! Pani Tereso, wszystkiego najlepszego, oceanu zdrowia i energii, radości, spełnienia marzeń. 100 lat! Mam wielkie szczęście, że spotkałam Panią na mojej zawodowej drodze. Dziękuję za wszystko" - napisała. Zdjęcia Teresy Lipowskiej możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"M jak miłość". Teresa Lipowska skończyła 87 lat. Widzowie wciąż się nią zachwycają

Widzowie nie przeszli wobec opublikowanych postów obojętnie. W sekcji z komentarzami w mgnieniu oka pojawiła się masa życzeń dla uwielbianej aktorki. "100 lat to za mało! 150 by się zdało! Wszystkiego najlepszego!" - napisała jedna z internautek. "Wszystkiego najlepszego dużo zdrówka i spełnienia marzeń" - dodała kolejna. "Pani Teresa to moja ulubiona aktorka" - stwierdziła następna. "Pani Tereso, mnóstwo uśmiechu i zdrowia" - napisała jeszcze jedna. Warto zauważyć, że to jedynie nieliczne reakcje. W rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej. ZOBACZ TEŻ: "M jak miłość". Fatalne wieści dla fanów serialu. Po wakacjach nie zobaczymy lubianej bohaterki.