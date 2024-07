Magdalena Waligórska zdobyła popularność w serialu "Ranczo". Aktorka wcieliła się w rolę słynnej Wioletki. Przez wiele lat rozbawiała widzów nietuzinkowymi tekstami. Fani zaczęli się również interesować jej życiem prywatnym. Mało kto wie, że Waligórska jest szczęśliwie zakochana. Jej ukochanym jest Mateusz Lisiecki-Waligórski. Mężczyznę mogą znać entuzjaści Teatru 6. Piętro czy Teatru Nowego w Zabrzu. Para pojawiła się wspólnie w "Pytaniu na śniadanie". Opowiedziała więcej na temat swojego związku.

"Pytanie na śniadanie". Magdalena Waligórska z partnerem w programie. Oboje opowiedzieli o swoim związku

W ostatnim odcinku "Pytania na śniadanie" poruszono temat idealnych drugich połówek. Prowadzący zaprosili Magdalenę Waligórską i Mateusza Lisieckiego-Waligórskiego do rozmowy na temat łączącej ich relacji. Aktorka podkreśliła, że choć mają inne charaktery, to wyznają taki sam system wartości. Poruszono również temat potomstwa. Waligórska ujawniła, że rozmawiała o tym z ukochanym już na pierwszej randce. Zakochani przyznali, że mają bardzo dużo tzw. zachowań bezpiecznych, np. podejmowanie konwersacji nawet w trudnych chwilach. - Bardzo szybko ustaliliśmy nieświadomie między sobą i zaczęliśmy ich intuicyjnie używać. To jest na przykład nieobrażanie się, nieunikanie się, komunikacja wprost - stwierdził aktor. Oboje przyznali, że pomogło im to w zbudowaniu trwałej relacji. Co sądzicie? Po więcej zdjęć serialowej Wioletki z ukochanym zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Magdalena Waligórska z mężem w 'Pytaniu na śniadanie' fot. vod/screenshot

Magdalena Waligórska i Wojciech Błach mieli romans? O ich relacji rozpisywały się media

W 2014 roku w mediach pojawiały się plotki na temat rzekomego romansu Magdaleny Waligórskiej i Wojciecha Błacha. Wszystko zaczęło się od rozstania z Kamilą Baar. "Od jakiegoś czasu w mediach pojawiają się spekulacje i plotki na nasz temat, które w większości są nieprawdziwe i przez to bolesne [...]. Chcemy wyjaśnić w kilku słowach: rozstaliśmy się w zgodzie. Była to nasza wspólna decyzja. Konsekwencją rozstania jest to, że mieszkamy osobno, wspólnie wychowując dziecko" - wytłumaczyli dawni zakochani w oświadczeniu. To jednak nie zakończyło spekulacji o rzekomej relacji Waligórskiej i Błacha. "W ramionach Magdy szuka pocieszenia po rozstaniu z matką swojego syna" - donosiło wówczas "Twoje Imperium". Żadna ze stron nigdy tego nie potwierdziła. ZOBACZ TEŻ: W "Ranczu" grali małżeństwo. Prywatnie się nie znosili i wdali w bójkę. "Powiedziała wyp***aj stąd, ch***"