13 lipca rozpoczęło się Lato z Radiem i Telewizją Polską. Koncerty potrwają do końca lipca i są organizowane w różnych miastach w kraju. Pierwsze inauguracyjne wydarzenie odbyło się w Zakopanem. Kolejno na trasie są Racibórz, Elbląg, Poddębice, Chorzów, Białystok, Tarnów i Grudziądz. Za nami pierwsze występy gwiazd. Widzowie od razu ocenili wydarzenie i porównali je do ostatniej edycji, którą organizowała jeszcze poprzednia władza Telewizji Publicznej. Niestety, to porównanie wypadło bardzo słabo dla nowych organizatorów.

Widzowie miażdżą koncert TVP. "Tak smutnego koncertu od wielu lat nie oglądaliśmy"

Pierwszy koncert wielkiej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską odbył się w Zakopanem. Na scenie pojawili się m.in. Zespół Big Cyc, Urszula, Ewelina Flinta i Doda. W roli gospodarzy wydarzenia można było oglądać Roberta Stockingera i Joannę Górską z TVP oraz Kamila Wicika z Polskiego Radia. Na Facebooku "Bądźmy Razem TVP" udostępniane są fragmenty koncertów, więc internauci mają możliwość komentować wydarzenie na bieżąco. Przewija się tam bardzo dużo krytycznych głosów. Organizatorzy oberwali przede wszystkim za dobór gwiazd. "Naprawdę nie macie lepszych gwiazd? Odgrzewane kotlety" - napisał jeden z internautów.

Równie gorzko oceniono całość wydarzenia. Podkreślono, że koncert był mało interesujący, a cała oprawa bardzo przygnębiająca. "Cieniutki ten koncercik. Nudno i smutno", "Tak smutnego koncertu od wielu lat nie oglądaliśmy. Szkoda!", "Strasznie smutny ten koncert. Lato to kolory, radość i taniec. Wystarczyło połączyć różne gatunki muzyczne i publiczność by szalała. Pozostaje mieć nadzieję, że organizatorzy wyciągną wnioski" - czytamy. Widzowie zgodnie stwierdzili, że największe show dała Doda i ona jako jedyna uratowała sytuację. " Jedynie jak Doda wyszła na scenę, to zrobiła swoje i show a reszta to nuda jedno i to samo" - dodał jeden z internautów.

Doda wystąpiła na koncercie Lata z Radiem i Telewizją Polską

Pierwszy koncert odbył się 13 lipca w Zakopanem. Gwiazdą wieczoru był nie kto inny, jak Doda. Artystka rozpoczęła występ od topowych piosenek z najnowszej płyty "Aquaria". Fani mogli usłyszeć między innymi "Nie żałuję" czy "Nim zajdzie słońce". Nie da się ukryć, że stylizacja wokalistki zszokowała niejednego słuchacza.

Doda weszła na scenę w TVP i się zaczęło. Reakcja tłumu mówi wszystko! Doda na koncercie Lata z Radiem fot. screen TVP