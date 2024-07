Okres wakacji obfituje w różnego rodzaju wydarzenia muzyczne, a artyści w tym czasie mają wyjątkowo napięte grafiki. Pogoda sprzyja organizacjom koncertów i festiwali. W najbliższym czasie jednym z największych wydarzeń tego typu będzie Top of the Top Sopot Festival, który w całości będzie emitowany przez stację TVN. Sprawdźcie, kiedy zaczyna się to wydarzenie i kto podczas tegorocznej edycji pojawi się na scenie.

Kiedy odbędzie się Top of the top Festiwal? Możecie zacząć odliczanie

Top of the Top Sopot Festival to impreza organizowana w Operze Leśnej w Sopocie. Event wyprodukowany jest przez Festival Group. Podczas tegorocznej edycji na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej muzyki. Impreza będzie trwała aż cztery dni i w całości będzie transmitowana na antenie stacji TVN. Podczas wydarzenia na scenie wystąpią m.in. Kasia Kowalska, Margaret, Blue Cafe, Natalia Nykiel, Wanda i Banda, Ewa Bem, De Mono, Kayah, Sarsa, Urszula, Wilki, Enej, a także Rubens. Pierwszy koncert odbędzie się już 19 sierpnia i stacja TVN już zapowiada, że zacznie się z przytupem i widzowie mogą liczyć nie tylko na świetne widowisko, ale także wyjątkową scenografię i choreografię. Zeszłoroczna emisja festiwalu przyciągnęła przed ekrany ponad milion widzów. Co ciekawe zgodnie z danymi udostępnionymi przez portal Wirtualna Polska największym zainteresowaniem cieszył się trzeci dzień imprezy. Podczas tegorocznej edycji organizatorzy zaplanowali nie tylko wyjątkowy start, ale także spektakularne zakończenie, podczas którego będzie można zobaczyć koncert z udziałem orkiestry.

To oni powalczą o Bursztynowego Slowika. Plejada młodych i ambitnych artystów

Jak co roku podczas festiwalu w Operze Leśnej w Sopocie młodzi wykonawcy będą mogli powalczyć o statuetkę Bursztynowego Słowika. Kogo tym razem zobaczymy na scenie? O prestiżowe wyróżnienie powalczą Oskar Cyms, Carol Markovsky, Paula Biskup, Arek Kłusowski, Marta Bijan, Teo Tomczuk, oraz Zalia. Znacie któregoś z wymienionych wykonawców? Komu będziecie kibicować? Podczas festiwalu widzowie będą mieli też posłuchać największych muzycznych hitów. Tym razem w nowych aranżacjach. przygotowanych specjalnie na tę okazję.