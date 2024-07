Program "Chłopaki do wzięcia" cieszy się sporym zamiłowaniem wśród widzów Polsatu. Wśród bohaterów pojawiają się głównie mężczyźni, zamieszkujący wsie lub małe miasteczka, które mają na celu odnalezienie idealnej drugiej połówki. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci był Ryszard "Szczena" Dąbrowski. Widzowie hejtowali uczestnika za przemocowe zachowanie wobec partnerki Joanny i matki Teresy, a także nadużywanie alkoholu. Co więcej, Szczenie zdarzało się trafić do zakładu karnego. W 2021 roku Szczena zmierzył się z Marcinem Najmanem. Wówczas nie udało mu się wygrać. Teraz chce rewanżu?

Szczena z "Chłopaków do wzięcia" znowu zmierzy się z Najmanem?

Jakiś czas temu Szczena regularnie trenował. Co więcej, uczestnik "Chłopaków do wzięcia" próbował swoich sił w MMA VIP w 2021 roku. Wówczas zmierzył się z Marcinem Najmanem. Niestety, porażka nadeszła już w 13 sekundzie. Mężczyzna chciał wystąpić w oktagonie rok później. Nie udało mu się to z uwagi na fakt, że został zatrzymany przez policję. Od tego incydentu minęło kilka lat. Co teraz? W rozmowie z TVreklamą wyznał, że nadal jest chętny na walkę. Chciałby spróbować jeszcze raz. Od razu postanowił ocenić, czy swoim zdaniem ma szansę na wygraną. - Myślę, że dużo lepiej, tylko no, wiadomo, jeszcze bym musiał troszeczkę poćwiczyć, chociaż ćwiczę cały czas w pracy. Wiadomo, ja pracuję fizycznie, ale to jeszcze nie jest to, co powinno być, więc też by trzeba było dodać jakiejś siłowni, biegania. Jak oceniam swoje szanse? Jak zawsze: próbować wygrać - podkreślił Dąbrowski. Chcielibyście zobaczyć tę walkę? Dajcie znać w ankiecie! Po więcej ujęć ze Szczeną i Najmanem zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Marcin Najman wygrał ze 'Szczeną' screen

Szczena od jakiegoś czasu aktywnie działa w mediach społecznościowych. Uczestnik "Chłopaków do wzięcia" na swoim profilu na TikToku zebrał już ponad 20 tysięcy obserwujących. Ostatnio mężczyzna zaskoczył fanów nowymi zdjęciami. W sieci znalazły się fotografie, na których Szczena siedzi na traktorze. Nie da się ukryć, że zmienił się również wygląd Ryszarda. Przede wszystkim na jego twarzy pojawił się zarost. W większości internauci zwrócili jednak uwagę na zajęcie Szczeny. Wygląda na to, że praca na budowie mu służy. Jak oceniacie metamorfozę bohatera programu? ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Pamiętacie Pączusia? Tak dziś wygląda gwiazda programu

Marcin Najman screen, youtube.com/@cloutmma