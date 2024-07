Jaruś to ulubieniec fanów programu "Chłopaki do wzięcia". Po latach poszukiwań mężczyzna w końcu znalazł miłość swojego życia - Gosię. Niestety ich relacja niedawno przechodziła poważny kryzys. Para nawet na jakiś czas się rozstała. Według Jarusia konflikty były nakręcane przez sąsiadkę ukochanej, która nastawiała ją przeciwko mężowi. Małżeństwo niedawno zdecydowało się zacząć od nowa i wygląda na to, że idzie im całkiem nieźle. Niestety uczestnika matrymonialnego show spotkała ostatnio nieprzyjemna sytuacja. Do sieci trafiło odświeżone nagranie z repertuaru kabaretu K2, które nie przedstawia go w dobrym świetle. W sieci aż zawrzało.

"Chłopaki do wzięcia". Kabaret przesadził ze skeczem o Jarusiu? Fani nie mają wątpliwości

Od niedawna w sieci krąży nagranie ze Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej, która odbyła się w 2019 roku. To właśnie wtedy członkowie K2 zdecydowali się zaprezentować widzom skecz, w którym sparodiowali kilku uczestników show. Wśród nich znalazł się Jaruś. Internauci od razu stanęli w jego obronie. "Poziom mniej niż zero. Żenada, koszmar. To ma być śmieszne?", "Chamstwo w pełnym słowa tego znaczeniu", "Chamstwo naśmiewać się, z osoby takiej jak Jarek" - pisali. A wy co uważacie o kontrowersyjnym występie kabaretu? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

"Chłopaki do wzięcia". Jaruś wraca do żony. Gosia postawiła mu jeden warunek

Sporą rolę w pogodzeniu się małżeństwa odegrał przyjaciel Jarusia, Tomek. To właśnie na jego profilu pojawiło się pojednawcze nagranie. Kocham Gosię, no. Wiadomo, to jest ta jedyna i gdzie bym taką znalazł? Jesteśmy razem i będzie wszystko okej - mówił zadowolony. Później głos zabrała odmieniona Gosia. - Jesteśmy razem. Jarek wrócił do mnie, przeprosił mnie. Dałam mu szansę, ale daję mu warunek, że nie ma już prowadzenia się. Mieszka ze mną i mamy układać sobie życie - tłumaczyła.