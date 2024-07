Emilia Korolczuk dała się poznać jako jedna z bohaterek programu "Rolnicy. Podlasie". Uczestniczka zdobyła rozpoznawalność głównie jako właścicielka Rancza Laszki. Kobieta hoduje bardzo dużo zwierząt. Wśród nich znajdziemy między innymi pawie, konie, kozy czy króliki. Ponadto jej ranczo jej otwarte dla turystów, którzy z chęcią odwiedzają podopiecznych Emilii. Uczestniczka aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ostatnio opublikowała kadry ze swoją córką. Dziewczynka jest podobna do mamy?

"Rolnicy. Podlasie". Emilia pokazała córkę. Jest do niej coraz bardziej podobna

Ranczo Laszki na Podlasiu to wyjątkowa atrakcja turystyczna. Nie da się jednak ukryć, że prowadzenie gospodarstwa jest wymagające. Emilia Korolczuk wielokrotnie pokazywała w programie, że ciężka praca fizyczna nie jest jej straszna. Fani polubili jej autentyczność i uśmiech. Z tego względu Emilia z "Rolników. Podlasie" zdobyła popularność w mediach społecznościowych. Na facebookowym profilu dzieli się również fotografiami z życia prywatnego. W 2021 roku na świat przyszła jej córka Laura. Dziś dziewczynka ma już trzy lata. Ostatnio uczestniczka programu opublikowała jej najnowsze zdjęcia. Są jak dwie krople wody! Oceńcie sami! Kadry z córką Emilii Korolczuk znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Jesteście ciekawi, czy dziewczynka jest podobna do mamy?

"Rolnicy. Podlasie". Jak wygląda życie Emilii na wsi?

Jakiś czas temu Ranczo Laszki odwiedzili reporterzy "Super Expressu". Ponadto nagrali relację z gospodarstwa. Emilia Korolczuk opowiedziała wówczas o tym jak wygląda jej życie na wsi. Zdradziła również nieco wiedzy na temat zwierząt. Na ranczu Laszki hoduje m.in. kozy. Rodzina regularnie korzysta z ich mleka. - Przedwiośnie, jeszcze przed tą eksplozją zieleni, to jest taki najlepszy moment, kiedy wszystko się rodzi, nie tylko natura do życia, ale kózki, cielaczki. Kozy mają zbyt dużo mleka, ponieważ są to rasy mleczne i po prostu one mają dużo więcej mleka niż młode dadzą radę wypić - powiedziała Emilka na nagraniu. Nie szczędziła również słów na temat innych zwierząt. Rolniczka kocha to, co robi. - Uwielbiam małe króliczki. Gdybym ich nie lubiła, to bym ich nie hodowała - podkreśliła w wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: "Rolnicy. Podlasie". Justyna i Łukasz wyjawili prawdę o swoim małżeństwie. "Byłam przerażona"