Jessica Miemiec dała się poznać jako barwna uczestniczka programu "Rolnik szuka żony". W randkowym show była jedną z kandydatek Krzysztofa. Kobieta próbowała zdobyć serce rolnika, ale jej starania nie przyniosły zamierzonego rezultatu. Przekonała się o tym, gdy Krzysztof bez wahania zakończył ich relację. - Ja się tyle przygotowywałam, goliłam. Mogłeś mi to na początku powiedzieć, a nie na koniec - mówiła wówczas zirytowana. Mimo że w programie nie znalazła idealnej drugiej połówki, to z pewnością zdobyła rzeszę wiernych fanów i stała się rozpoznawalna w sieci. Jessica uwielbia występować w różnych programach i dzięki temu zyskuje jeszcze większą popularność. Gdzie pojawi się teraz?

Pamiętacie Jessicę Miemiec z programu "Rolnik szuka żony"? Wkrótce wystąpi w telewizyjnym serialu

Jessica ma już na swoim koncie kilka show rozrywkowych. Pojawiła się m.in. w "Shopping Queens", "Jak matka z córką", "Magii nagości", "Rolnik szuka żony", "19+" czy w "Grach małżeńskich". Kobieta uwielbia pokazywać się w różnego rodzaju programach. Zanim jednak to zrobi, informuje o tym swoich wiernych fanów. Jessica Miemiec aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie zebrała ponad trzy tysiące obserwujących. Uczestniczka wielu formatów z chęcią publikuje kadry z życia osobistego. Nie brakuje ujęć z planu. W ten sposób odbiorcy dowiedzieli się, że już wkrótce Miemiec zagości w "Policjantkach i Policjantach". Kobieta przyznała, że będzie to całkiem krótka scena i udostępniła kilka fotografii. Jesteście ciekawi, jak zaprezentuje się w nowej odsłonie? Kadry Jessicy Miemiec z serialu "Policjanci i policjantki" znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Jessica Miemiec często występuje w znanych programach telewizyjnych. Ostatnio pojawiła się również w "Grach małżeńskich"

Jessica Miemiec ostatnio wzięła również udział w "Grach małżeńskich". Wystąpiła z ukochanym w kontrowersyjnym formacie. 37-letni Marek towarzyszył jej podczas eksperymentu. Show polega na tym, że singielka spotyka się z trzema mężczyznami w ich mieszkaniach pod okiem kamer. Dwóch z nich jest zajętych, a tylko jeden jest singlem. Bohaterka podczas randek musiała zgadnąć, który z nich jest wolny. W przypadku poprawnej odpowiedzi, uczestniczka i prawidłowo wytypowany uczestnik otrzymują trzy tysiące złotych do podziału. Jeżeli jednak nie udałoby jej się tego odgadnąć, pieniądze trafiłyby do gracza i jego partnerki. Nic więc dziwnego, że bohaterowie są w stanie posunąć się do różnych rzeczy, aby zwyciężyć. W jednym z odcinków Jessica przyglądała się z ukrycia, jak jej ukochany spędza czas z nieznajomą. - Jak uderzy mojego misia to pożałuje. Dostanie liścia - zaczęła w ostry sposób. To dopiero początek. Możecie o tym przeczytać TUTAJ. Jesteście ciekawi?