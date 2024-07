Telewizyjne programy randkowe cieszą się ogromnym powodzeniem wśród widzów. Co roku pojawiają się nowe. TVP ma format "Rolnik szuka żony", który w łączeniu par jest wyjątkowo skuteczny i bardzo wielu uczestników nie tylko zakochało się podczas jego trwania, ale stworzyło trwałe małżeńskie związki. Starsza widownia uwielbia "Sanatorium miłości", w którym udział biorą seniorzy. Nie można zapominać o "Hotelu Paradise" i "Love Island", gdzie trwa jedna wielka impreza. TVN swego czasu szokował "Ślubem od pierwszego wejrzenia", gdzie para poznawała się dopiero w urzędzie stanu cywilnego. Jak się okazuje, stacja startuje z nowym formatem. Czegoś takiego jeszcze nie było.

TVN startuje z nowym programem randkowym. To zupełnie świeży format

Widzowie stacji TVN już wkrótce będą mogli zobaczyć nowy program randkowy "B&B Love". Takiej formuły jeszcze nie było. Tym razem udział w programie wezmą osoby prowadzące hotele i miejsca typu "bed and breakfast" za granicą, którzy, aby zrealizować swój pomysł na biznes, opuścili ojczyznę. Ich kandydatami i kandydatkami będą ich klienci. Jak podkreśla stacja TVN ten format znacznie różni się od tego co do tej pory mogliśmy oglądać w telewizji, gdzie programy w dużej mierze skupiały się na aspekcie "show". "B&B Love" ma być bliższy normalnym ludziom i bardziej prawdziwy. Skusicie się?

To nie jest kolejny randkowy program o niekończących się romantycznych piknikach i wypadach na plaże. To historia relacji w prawdziwym życiu, gdzie codzienność rzadko ustępuje miejsca bajce. Połączy ich decyzja, czy rozpocząć wspólne życie. Kto zostanie tylko gościem, a kto będzie miał odwagę zameldować się na stałe?

Kiedy premiera "B&B Love"? Widzowie już mogą zacierać ręce

Kiedy premiera nowego randkowego programu stacji TVN? Wiadomo, że ekipa ma już za sobą pierwsze zdjęcia. Widzowie mogą spodziewać się premierowych odcinków już w ramach jesiennej ramówki stacji. Jak na razie żaden inny kanał w telewizji nie bazował na podobnym formacie, więc produkcja z pewnością przyciągnie widzów. Jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądać?