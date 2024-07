Radek Pestka zyskał szerszą sławę i rozpoznawalność, dzięki udziałowi w programie "Top Model". Mężczyzna wziął udział w piątej odsłonie formatu, gdzie dotarł do ścisłego finału, który ostatecznie udało mu się zwyciężyć. Choć zapowiadała się przed nim świetlana kariera, to obecnie Radek Pestka nie zajmuje się już modelingiem. Prężnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. To właśnie tam chętnie dzieli się urywkami z życia. Tym razem miał do przekazania fanom fenomenalną wiadomość.

Radek Pestka z "Top Model" zdał maturę. "W wieku 28 lat można? Można!"

We wtorek 9 lipca Radek Pestka opublikował post na Instagramie, w którym pochwalił się, że w wieku 28 lat udało mu się zdać egzamin maturalny. Celebryta opublikował zdjęcie, na którym możemy zobaczyć, jak trzyma wyniki, a uśmiech nie schodzi mu z twarzy. "Maturka w końcu zdana! W wieku 28 lat można? Można! A zaraz studia! Let’s go! Dzięki wszystkim bliskim za support, wiarę we mnie, że się uda. No i sobie za wielogodzinne ślęczenie nad książkami. Najbardziej duma z ustnych 100 proc." - napisał. Opisywane zdjęcie możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Radek Pestka z "Top Model" przystąpił do matury w wieku 28 lat. Internauci nie szczędzą pochwał

Jakiś czas temu influencer wyjaśnił w sieci, że w czasach szkoły średniej musiał przerwać naukę, ze względu na trudną sytuację życiową, w jakiej się wtedy znajdował. Mimo to stwierdził, że w życiu nigdy nie jest na nic za późno i właśnie dlatego zdecydował się na podejście do egzaminu dojrzałości. Jego postępowanie, a także zdany egzamin spotkały się ze sporą aprobatą wśród internautów. W sekcji z komentarzami pojawiło się mnóstwo pochwał i miłych słów. "Gratulację!" - napisał jeden z internautów. "Super, że się udało" - dodał kolejny. "Dzięki za ten post" - stwierdził następny. To tylko nieliczne reakcje. W rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej. ZOBACZ TEŻ: Te gwiazdy karierę zrobiły, ale maturę olały. Górniak i Kwiatkowski to nie koniec.

