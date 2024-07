"Twoja twarz brzmi znajomo" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w ramówce Polsatu. Już niebawem widzowie będą mieli okazję oglądać kolejną już 21. odsłonę formatu. Oczywiście nie obejdzie się bez małych roszad w obsadzie. Przypominamy, że jakiś czas temu Maciej Dowbor poinformował, że po latach kończy współpracę ze stacją. Prezenter z formatem "Twoja twarz brzmi znajomo" związany był od samego początku. Właśnie ogłoszono, kto go zastąpi. Nową prowadzącą zostanie Agnieszka Hyży. U jej boku będzie towarzyszyć Maciej Rock.

Zobacz wideo Tak Katarzyna Skrzynecka zareagowała na telefon z TTBZ. "Nie mogło być inaczej"

"Twoja twarz brzmi znajomo". To ona zastąpi Macieja Dowbora. Internauci nie kryją podekscytowania

Na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych programu poinformowano, że to Agnieszka Hyży dołączą do obsady. "Pytaliście nas w listach 'Kto poprowadzi teraz Twoją Twarz z Maćkiem Rockiem'. No to my przychodzimy do was z odpowiedzią! Znacie ją z Polsatu, w którym prowadziła już szereg programów i festiwali! To będzie dobrze zgrany duet, bo znają się z Maćkiem od lat. (...) W 21. sezonie, po raz pierwszy w historii w roli prowadzącej kobieta Agnieszka Hyży!" - napisano. Internauci bardzo optymistycznie zareagowali na tę informację. "Czułam, że będzie kobieta"," Ale super", "To wspaniała wiadomość", "Czekałem na jej powrót" - czytamy w sekcji z komentarzami. Zdjęcia z programu możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Nowy sezon z nowymi jurorami. Kto będzie oceniał uczestników?

Nie jest to jednak jedyna zmiana. W najnowszej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" zadebiutuje również dwójka nowych jurorów. Obok Małgorzaty Walewskiej i Piotra Gąsowskiego zasiądą: Justyna Steczkowska, która wcześniej latami związana była z "The Voice of Poland" oraz tancerz i zwycięzca trzeciej edycji show Stefano Terrazzino. Zdjęcia do produkcji mają wystartować już latem. Natomiast program pojawi się w emisji już we wrześniu. Zamierzacie oglądać? ZOBACZ TEŻ: "Twoja twarz brzmi znajomo". Poznaliśmy pierwszych uczestników! Są zaskoczenia.