Mikołaj Roznerski od lat związany jest z najpopularniejszą produkcją Telewizji Polskiej. "M jak miłość" powróci do widzów już po wakacjach, a z zapowiedzi wynika, że Marcina Chodakowskiego czeka naprawdę trudny czas. Roznerski niedawno wrzucił na swój profil na Facebooku wymowne zdjęcia, które mogą zdradzać fabułę nowych odcinków serialu. Teorie fanowskie na temat przyszłości Mikołaja w "M jak miłość" to jedno. Od niedawna w sieci krążą również plotki na temat jego udziału w "Tańcu z gwiazdami". Fani programu z pewnością chcieliby zobaczyć popisy taneczne aktora. A co o takim pomyśle sądzi sam Roznerski? Aktor już nie raz udowodnił, że tańczyć potrafi! Zdjęcia pląsającego Mikołaja znajdziecie w galerii na górze strony.

"Taniec z gwiazdami". Mikołaj Roznerski zabrał głos w sprawie udziału. Odpowiedź wymijająca

Z aktorem skontaktowała się redakcja portalu Party.pl. "Oj dziękuję za pytanie. Ale nic o tym nie wiem..." - tłumaczył Roznerski. Trzeba przyznać, że odpowiedź jest dosyć dwuznaczna. Z jednej strony Mikołaj faktycznie mógł nie dostać zaproszenia do najnowszej edycji, a co za tym idzie, nie zobaczymy go w tanecznym show. Z drugiej strony Roznerski mógł nie zostać upoważniony do dzielenia się takimi informacjami. Na ogłoszenie par przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. W sieci przewijają się już pierwsze nazwiska potencjalnych uczestników. Na kogo wskazuje się najczęściej?

"Taniec z gwiazdami". To oni mogą pojawić się w najnowszej edycji

Jakiś czas temu głos w sprawie przyszłości "TzG" zabrała Maffashion. "Mówi się o Julii Żugaj, Blance "Solo Solo", wypłynęło, że Fagata, wiem, że Karolina Gilon. Roznerski może..." - opowiadała przed kamerą Party.pl. W sieci pojawiają się również pogłoski o udziale Majki Jeżowskiej i Filipa Bobka. "Rozmowy z Filipem są już na zaawansowanym etapie. Dopinane są ostatnie szczegóły. Czekamy jedynie na kilka ostatnich ustaleń dotyczących jego udziału w programie. Niektórzy już żartują, że to on zgarnie Kryształową Kulę" - tłumaczyła osoba z produkcji w rozmowie ze Światem Gwiazd. Z kolei jurorka poprzedniej edycji - Ewa Kasprzyk w wywiadzie z "Super Expressem" wygadała się, że w nowej odsłonie ma pojawić się Viki Gabor. Kogo z tej listy chcielibyście zobaczyć najbardziej? Dajcie znać w sondażie na końcu artykułu!