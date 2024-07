Marietta Witkowska zasłynęła dzięki udziałowi w programie "Hotel Paradise". Kobieta wygrała pierwszy sezon formatu w parze z Krzysztofem "Chrisem" Duckim. Po udziale w randkowym show para kontynuowała relację, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Niedługo później Marietta Witkowska związała się z Patrykiem Świdowskim. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 2022 roku. Pod koniec czerwca bieżącego roku para powitała na świecie pierwsze dziecko. Chłopiec otrzymał na imię Mikołaj. Od tego momentu celebrytka chętnie relacjonuje uroki macierzyństwa w sieci. Ostatnio dodała zdjęcie z wózkiem, które wywołało niezmierne poruszenie wśród internautów. O co poszło?

"Hotel Paradise". Marietta pokazała zdjęcie z wózkiem. "Pierwszy spacer z synkiem"

Po udziale w telewizyjnym show Marietta prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie chętnie uchyla rąbka tajemnicy i dzieli się nowinkami z życia. Ostatnio coraz częściej na jej koncie możemy zobaczyć tematy związane z macierzyństwem. Była uczestniczka hitu TVN zamieściła niedawno zdjęcie z pierwszego spaceru z synem. Kobieta pozuje u boku partnera, a w ręku trzyma wózek. Oboje mają na twarzach wielkie uśmiechy, co może świadczyć o tym, że znakomicie odnajdują się w roli świeżo upieczonych rodziców. "Pierwszy spacer z synkiem. Niesamowite, że już jutro mija tydzień odkąd Mikołaj jest z nami! - napisała wyraźnie uradowana.

"Hotel Paradise". Marietta w ogniu krytyki. Internauci czepiają się o jeden szczegół