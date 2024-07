"Chłopaki do wzięcia" to program, w którym występują osoby szukające idealnej drugiej połówki. Randkowy show jest uwielbiany przez widzów. Fani z zapałem oglądają miłosne zmagania uczestników. Najczęściej są nimi mężczyźni z małych miejscowości. Wśród bohaterów pojawił się Grzegorz, który otrzymał pseudonim Pączuś. Widzowie od długiego czasu nie widzieli go w "Chłopakach do zdjęcia". Co słychać u uczestnika?

"Chłopaki do wzięcia". Pamiętacie Pączusia? Tak dziś wygląda

Nie da się ukryć, że niektórzy bohaterowie programu "Chłopaki do wzięcia" zapadają widzom w pamięci. Dla wiernych fanów uczestnicy zyskują nawet status gwiazd. Z tego względu wiele osób chce wiedzieć, co nowego słychać u swoich idoli. Jakiś czas temu na platformie TikTok pojawiło się nagranie z udziałem Pączusia. Wideo z Grzegorzem szybko zostało usunięte. Przypominamy, że bohater pracował jako pracownik ochrony w jednym ze szpitali. Z filmiku wynikało, że mężczyzna nadal odnajduje się w tej branży. Wygląda na to, że aż tak dużo się u niego nie zmieniło. Co więcej, fani niekiedy wstawiają zdjęcia uczestników do sieci. Trzeba przyznać, że Pączuś, choć przypomina dawnego siebie, bardzo się zmienił. Sami oceńcie! Aktualne zdjęcie Pączusia znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Chcecie wiedzieć, jak teraz wygląda?

'Chłopaki do wzięcia'. 'Pączuś' 'Chłopaki do wzięcia'. Przed laty był gwiazdą programu. Jak dziś wygląda życie 'Pączusia'? / fot. Facebook/Chłopaki do wzięcia

"Chłopaki do wzięcia". W programie Pączuś związał się z Agnieszką. Ich plany na przyszłość nie wypaliły

Wydawać by się mogło, że Pączuś znalazł prawdziwą miłość w programie "Chłopaki do wzięcia". Mężczyzna poznał Agnieszkę, z którą szybko stworzył relację. Ich związek bardzo szybko się rozwinął. Wierni fani pamiętają kultową scenę, w której bohater oświadczył się ukochanej przy swojej mamie. Jak się jednak okazało, związek nie przetrwał. Wszystkie plany pary na przyszłość nie wypaliły. Dawni zakochani poinformowali fanów o rozstaniu. Nie mówili jednak o powodzie swojej decyzji. Wiadomo jednak, że każde z nich poszło w swoją stronę i obecnie uczestnicy nie mają ze sobą kontaktu. Kibicowaliście im? ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Agnieszka została mamą. Byłą narzeczoną "Pączusia" zdradził pewien szczegół