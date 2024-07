"Taniec z gwiazdami" cieszy się niesłabnąca popularnością Ostatnią edycję zwyciężyła Anita Sokołowska, która zmierzyła się z Roksaną Węgiel i Maffashion. Widzowie zadecydowali jednak, że Kryształowa Kula powinna powędrować do aktorki. Niebawem rusza nowa edycja najbardziej roztańczonego show w Polsce. Skład jury się nie zmieni i po raz kolejny tancerzy oceniać będą Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Tomasz Wygoda i Ewa Kasprzyk. "Wracamy do Was z 15. edycją "Tańca z gwiazdami" już we wrześniu. Ponownie zrobi się gorąco na naszym parkiecie!" - czytamy we wpisie, który opublikowano na Instagramie. Mało tego producenci show przygotowali niespodziankę dla widzów. "Dołącz do najbardziej roztańczonej ekipy i powalcz o Kryształową Kulę! Zostań tancerzem "Tańca z gwiazdami" - czytamy. Polsat nie ogłasza jeszcze nazwisk uczestników nowej edycji, ale nie brakuje plotek, kogo możemy zobaczyć na parkiecie. Pojawiła się informacja, że w produkcji wystąpi aktor, który przez kilka lat konsekwentni odmawiał udziału.

REKLAMA

Zobacz wideo Rekordowe stawki w "Tańcu z gwiazdami". Te gwiazdy zarabiały najwięcej za odcinek

"Taniec z gwiazdami". To on powalczy o Kryształową Kulę? Wcześniej miał odmawiać

Nie brakuje domysłów odnośnie tego, kogo widzowie zobaczą na parkiecie nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Sporo mówi się o udziale Karoliny Gilon, znanej z "Love Island". Podobno kontrakt z Polsatem miała podpisać też Julia Żugaj. Edward Miszczak chce zaskoczyć widzów gorącymi nazwiskami. Miał namówić na udział uwielbianego przez widzów aktora z serialu "BrzydUla". Jak dowiedział się portal Świat Gwiazd, to Filip Bobek ma dołączyć do obsady show. Wcześniej kilkukrotnie odmawiał udział w programie, ale tym razem ma być gotowy do podjęcia walki.

Rozmowy z Filipem są już na zaawansowanym etapie. Dopinane są ostatnie szczegóły. Czekamy jedynie na kilka ostatnich ustaleń dotyczących jego udziału w programie. Niektórzy już żartują, że to on zgarnie Kryształową Kulę

- miała zdradzić osoba z produkcji w rozmowie z portalem.

"Taniec z gwiazdami". Polsat zaprosił do udziału w programie widzów. Skusicie się?

Niedawno telewizja Polsat opublikowała na Instagramie zapowiedź nadchodzącej edycji. Produkcja przygotowała niespodziankę dla widzów i ogłosiła nabór do najbliższej edycji show także dla fanów programu. "Wracamy do Was z 15. edycją 'Tańca z gwiazdami' już we wrześniu. Ponownie zrobi się gorąco na naszym parkiecie! Dołącz do najbardziej roztańczonej ekipy i powalcz o Kryształową Kulę! Zostań tancerzem "Tańca z gwiazdami" - czytamy w ogłoszeniu. Odważycie się zmierzyć na parkiecie z gwiazdami?