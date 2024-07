Za nami finał konkursu Miss Polski 2024, który odbył się 5 lipca w amfiteatrze w parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Gala transmitowana była na antenie Polsatu. W konkursie o tytuł najpiękniejszej Polki rywalizowały ze sobą 32. uczestniczki. W roli prowadzących mogliśmy oglądać Agnieszkę Hyży, która olśniła w zjawiskowej sukni, a także nową twarz stacji - Aleksandra Sikorę. Prezenter, który jeszcze niedawno związany był z TVP, 4 lipca po raz pierwszy zadebiutował na antenie Polsatu. - Muszę przyznać, że jest delikatna adrenalina, ale to ogromny zaszczyt - podkreślił. Jak w trakcie gali Miss Polski sprawdził się w duecie z Hyży? Wygląda na to, że Polsat ma nową gwiazdorską parę. Komu tym razem przypadła korona? Koronę z rąk Angeliki Jurkowaniec otrzymała Kasandra Zawal. Po ogłoszeniu wyników w sieci posypały się komentarze.

Miss Polski 2024. Internauci ruszyli do komentowania finału

Konkursy piękności zawsze wywołują skrajne emocje. Fani wyborów miss mają bowiem swoje faworytki i często ciężko pogodzić im się z faktem, że tytuł i koronę otrzymał ktoś inny. Tak też było i tym razem. Chociaż w sieci pojawiła się cała masa głosów wspierających, reprezentującą województwo wielkopolskie Kasandrę Zawal i gratulującej jej zwycięstwa, nie zabrakło także komentarzy malkontentów. "Werdykt to ewidentnie jakiś nieśmieszny żart", "Jakoś to sztywne było, dziewczyny nie mają luzu i gracji", "Moim zdaniem Anety Kręglickiej, czyli naszej Miss Świata 1989 chyba nikt nie przebije" - możemy przeczytać w sieci. Kilka kadrów z konkursu zobaczycie w galerii na górze strony.

Miss Polonia 2024. Niedawno wyłoniono zwyciężczynię. Miss Polonia i Miss Polski, czym się różnią?

Pod koniec czerwca odbył się konkurs Miss Polonia 2024. Tytuł najpiękniejszej Polki otrzymała Maja Klajda. Po ogłoszeniu wyników w sieci zawrzało. Widzowie zarzucili, że konkurs jest ustawiony. "Jedna, wielka ustawka" - czytamy w mediach społecznościowych. Oberwało się również stacji. "Poziom tej gali to jakiś dramat, TVP schodzi coraz niżej" - napisano. Wielu z was zapewne zastanawia się, czym różni się konkurs Miss Polonia i Miss Polski. Nie da się ukryć, że wybory Miss cieszą się sporą popularnością. Zasady obu wspomnianych konkursów są bardzo podobne. Uczestniki muszą być pełnoletnie, nie mogą mieć więcej niż 26 lat i muszą być bezdzietne i niezamężne. Co je różni? Przede wszystkim organizatorzy i terminy wybór. Warto też podkreślić, że laureatki konkursu Miss Polonia są wysyłane na inne międzynarodowe konkursy.