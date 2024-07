Program "Big Brother" zadebiutował w telewizji w 2001 roku. Pierwszą edycję formatu poprowadzili Martyna Wojciechowska oraz Grzegorz Miecugow, Zwycięzcą został Janusz Dzięcioł. W kolejnych sezonach triumfowali m.in. Jarosław Jakimowicz, Janusz Strączek, Magdalena Wójcik oraz Kamil Lemieszewski. Ostatni sezon został wyemitowany w 2019 roku. Co się stało z willą Wielkiego Brata? Widok może zaskoczyć.

Zobacz wideo Maja Frykowska wspomina udział w programie "Big Brother". Takie miała wyobrażenie

"Big Brother". Tak wygląda willa. Po luksusie ani śladu

Influencer o nicku "Deejaypallaside" wybrał się do willi z "Big Brothera" i zamieścił na swoim profilu na TikToku nagranie ze środka budynku. Na początku opowiedział historię tego miejsca. - Posiadłość wybudowało majętne małżeństwo, które sprzedało ją kobiecie. Ta niestety nie poradziła sobie z kosztami utrzymania i wynajęła ten obiekt stacji TVN, która realizowała tutaj program. Na nim zakończył się, a posiadłość popadła w ruinę - mówił. Influencer pokazał, jak obecnie wygląda budynek. Część elewacji została całkowicie zerwana. Ściany w środku zostały pokryte graffiti. Influencer zauważył, że niektóre rzeczy się nie zmieniły. Pokazał baseny i drzewko, które jego zdaniem rośnie od około 20 lat. W budynku wciąż znajduje się m.in. stół w jadalni oraz pomieszczenie techniczne, gdzie można znaleźć dokumenty, np. fakturę za paliwo. Cały obiekt jest zamknięty bramą. Chcecie zobaczyć aktualne zdjęcia willi Wielkiego Brata? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

"Big Brother". Małgorzata Maier wystąpiła w pierwszej edycji programu. Pożałowała

Jakiś czas temu Małgorzata Maier, która dotrwała do finału pierwszej edycji programu "Big Brother", udzieliła wywiadu. Wspomniała o tym, że żałuje udziału w formacie. Dlaczego? "Żałuję, że poszłam do 'Big Brothera', bo wiodłam naprawdę super życie, a po programie odwróciło się do góry nogami i stanęło na głowie. Nie mogliśmy wrócić do dotychczasowej pracy. Nie dlatego, że nam sodówka uderzyła do głowy, tylko dlatego, że gdziekolwiek się nie pokazaliśmy, zbierało się zbiegowisko i nie dało się normalnie pracować" - wyjawiła w rozmowie z Onetem. ZOBACZ TEŻ: Sasha Strunin przed laty wywołała skandal w "Big Brotherze". Program opuściła nagle. Tak dziś wygląda