Bandziorek, czyli Krzysztof Dzierżanowski to jeden z najpopularniejszych uczestników "Chłopaków do wzięcia". Mężczyzna związał się z sympatyczną Danusią, która odmieniła jego życie o 360 stopni. Wcześniej samotny bohater szukał pocieszenia w alkoholu. Teraz przyznaje, że przygody z procentami to już przeszłość. - Nie wrócę do starych nawyków, bo nie chce stracić Danusi - zapewniał w jednym z odcinków. Choć para na co dzień raczej świetnie się dogaduje, to miewa również gorsze momenty. - Kłócić się kłócimy, jak w każdym związku - przyznaje Danusia. O co poszło tym razem? Jeśli chcesz zobaczyć, jak kiedyś mieszkali Bandziorek i jego ukochana, zajrzyj do galerii na górze strony!

"Chłopaki do wzięcia". Danusia nie chciała iść na tańce i się zaczęło...

Para ma ostatnio mnóstwo obowiązków. Zarówno Danusia jak i Bandziorek chodzą do pracy. Godziny spędzone poza domem sprawiają, że ukochanej nie w głowie tańce i swawole. Danusia preferuje raczej bierny sposób odpoczywania i właśnie to poirytowało ostatnio mężczyznę. - Trzeba w każdy dzień ją namawiać, żeby gdzieś z nią wyjść - mówił zawiedziony Krzysztof. Z kolei kobieta przed kamerą wyznała, że oprócz pracy poza domem czeka na nią również sprzątanie i gotowanie. - Dwadzieścia razy muszę dom sprzątnąć - tłumaczyła poirytowana. Bandziorek zwrócił uwagę ukochanej, że mimo takiego natłoku pracy zawsze znajdzie czas na popołudniową drzemkę. Danusia postanowiła przerwać kłótnię i wziąć sprawy w swoje ręce. - Nie będziemy się kłócić, bo to głupia gadka jest. Idziemy, czy nie idziemy potańczyć? - zaczęła - No ja to ochotę mam zawsze - podsumował Dzierżanowski i tym samym zakończył dyskusję.

Bandziorek Fot. 'Chłopaki do wzięcia'/screenshot

"Chłopaki do wzięcia". Fani zwracają uwagę Bandziorkowi. "Szanuj chłopie"

Widzowie nie mają wątpliwości, że Danusia ma bardzo dobry wpływ na Krzysztofa. W komentarzach pod filmem z kłótni zaroiło się od uwag skierowanych w stronę Bandziorka. "Trafił z tą kobietą jakby wygrał w Totolotka. Super tolerancyjna, fajna pani. Pozdrawiam i szanuj chłopie, bo niejeden by taką chciał", "Bardzo podziwiam tę kobietę. Jest ładna i mądra. Odnośnie Bandziora... Powinien coś zrobić ze sobą, zadbać o siebie. Sądzę, że powinien nie myśleć o sobie, tylko o niej. Zasługuje na to" - pisali. ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Jaruś wrócił do żony! Jest wspólne nagranie. "No gdzie bym taką znalazł"?