"Taniec z gwiazdami" to bez wątpienia jeden z bardziej lubianych przez widzów program. Po sukcesie minionej edycji producenci robią wszystko, by nadchodząca była jeszcze lepsza. Z kolei widzowie z wypiekami na twarzach wyczekują wielkiego dnia premiery. Choć wydawać by się mogło, że 14. odsłona tanecznego show przyniosła spektakularny sukces i Polsat zamierza osiąść na laurach, to nic bardziej mylnego. Właśnie wyszło na jaw, że w 15. sezonie program przejdzie prawdziwą rewolucję.

REKLAMA

Zobacz wideo Stanowcza reakcja Dody na pytanie o "Taniec z gwiazdami". "Nigdy!"

"Taniec z gwiazdami". Nowy sezon tuż tuż. Stacja szykuje wielkie zmiany

Jak wiadomo, skład prowadzących i jury nie ulegnie zmianie. Program poprowadzi Paulina Sykut-Jeżyna u boku Krzysztofa Ibisza. Natomiast przy stole jurorskim ponownie zobaczymy Iwonę Pavlović, Ewę Kasprzyk, Rafała Maseraka i Tomasza Wygodę. Co z zapowiadanymi nowościami? Lepiej trzymajcie się kapci. Polsat wydał już specjalne oświadczenie, w którym zwrócił się do fanów i ogłosił pierwszy w historii casting do programu. Jak podaje portal Wirtualne Media, w tym sezonie rywalizować między sobą będzie 11. par. Na tym jednak nie koniec. Jak się okazuje, Polsat postanowił nieco zmodyfikować dotychczasową formułę programu.

"Taniec z gwiazdami" z nową formułą. Pojawią się dogrywki

Jak informuje serwis, Polsat zdecydował się wprowadzić pewne zmiany. Do tej pory o kwalifikacji uczestników do kolejnych odcinków w równym stopniu decydowali zarówno jurorzy jak i widzowie. Natomiast, gdy dochodziło do remisu, to ostateczny werdykt należał do publiczności. W 15. edycji ta sprawa będzie się prezentowała nieco inaczej. Wielką nowością ma być wprowadzenie etapu dogrywek. W niektórych odcinkach, pary z najmniejszą ilością punktów, będą miały szansę ponownie zaprezentować swoje umiejętności na parkiecie. Tym razem jednak ich poczynania oceniać będą już tylko jurorzy i to do nich będzie należał ostateczny głos, kto przejdzie do następnego odcinka, a kto będzie musiał pożegnać się z programem. ZOBACZ TEŻ: Blanka miała wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". Zrezygnowała. Znamy powód.