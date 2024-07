Program "Rolnicy. Podlasie" zdobył dużą grupę fanów. Niektórzy bohaterowie zyskali nawet status gwiazdy. Widzowie wyjątkowo bardzo polubili m.in. Justynę i Łukasza Maciorowskich z Ciemnoszyj. Para rozwija swoje gospodarstwo, które znane jest głównie z produkcji mleka. Małżeństwo prowadzi także aktywnie profile w sieci. Ich konto na TikToku jest obserwowany przez ponad 120 tysięcy internautów. Na Facebooku z kolei mają 15 tysięcy fanów. Ostatnio Justyna postanowiła podzielić się z widzami ważną informacją. Przygotowała dla nich wyjątkową niespodziankę.

"Rolnicy. Podlasie". Justyna i Łukasz Maciorowscy przygotowali niespodziankę!

Justyna i Łukasz Maciorowscy z "Rolników. Podlasie" na co dzień prowadzą gospodarstwo rolne. Jak się jednak okazało, czasem znajdują czas na rozrywkę. Małżeństwo wraz z czwórką dzieci postanowiło zaskoczyć wszystkich turystów. Uczestnicy rolniczego programu 14 lipca zorganizują grę terenową na swoim gospodarstwie. Póki co, Justyna nie zdradziła szczegółów. Wiadomo jednak, że gra będzie strategiczna, a duże znaczenie będzie miał też czas. Co więcej, Maciorowscy przewidują dużo chętnych. Będzie między innymi specjalnie przygotowany parking, a także punkt gastronomiczny. Justyna obiecała fanom, że będzie warto odwiedzić ich tego dnia. "Znacie mnie, będzie z pompą" - podsumowała. Wybierzecie się? Więcej zdjęć Justyny i Łukasza z Podlasia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Rolnicy. Podlasie". Justyna Maciorowska rzadko kiedy pokazuje dzieci w mediach społecznościowych. Wytłumaczyła dlaczego

Justyna i Łukasz z chęcią publikują treści w mediach społecznościowych. Jak sami przyznali, ich dzieci również lubią im wtedy towarzyszyć. Bohaterowie jednak rzadko kiedy publikują z nimi nagrania. Chcą dbać o ich prywatność w sieci, a także bezpieczeństwo. Justyna ma stanowcze zdanie w tym zakresie. "Tak, staram się unikać wstawiania dzieci. Moje dzieci uwielbiają, one chciałyby bardzo. Zawsze gdy występujemy w programie czy nagrywam tiktoki, to dzieci bardzo by chciałby, z tym że one są na razie dziećmi i wolałabym, żeby te ich decyzje odnośnie obecności w mediach były bardziej świadome" - podkreśliła Justyna w rozmowie z portalem Party.pl.