Angelinę mieliśmy okazję poznać w trakcie trwania szóstej edycji "Love Island". Choć uczestniczka dołączyła na Wyspę Miłości stosunkowo późno, to i tak udało jej się zyskać ogromną sympatię wśród widzów. Co więcej, w oko wpadł jej Sasha. Para stworzyła relację i razem doszła do wielkiego finału. Ostatecznie uczucie nie przetrwało jednak próby czasu. Niedługo po rozstaniu wyszło na jaw, że Angelina jest już w nowym związku. Jakiś czas później podzieliła się kolejną radosną nowiną i wyjawiała, że wraz z ukochanym spodziewają się narodzin dziecka. Teraz zakochani zdecydowali się na ujawnienie płci.

Angelina z "Love Island" jest w ciąży. Zdradziła płeć dziecka

Po udziale w telewizyjnym show Angelina prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi ponad 45 tys. obserwujących. Celebrytka chętnie uchyla rąbka tajemnicy i dzieli się z nimi nowinkami z życia prywatnego. Ostatnio postanowiła zdradzić czy spodziewa się syna, czy córki. Zamieściła uroczy film, na którym możemy zobaczyć, jak razem z partnerem siedzi w parku. Para nie szczędzi sobie czułości i wydaje się być niezmiernie w sobie zakochana. W pewnym momencie widzimy natomiast karteczkę, na której widnieje napis "dziewczynka". Zatem Angelina już niebawem przywita na świecie córkę. Opisywany film możecie obejrzeć na dole strony.

Angelina z "Love Island" spodziewa się córki. Jakie imię dla niej wybrała?

Do opublikowanego postu został również załączony sentymentalny opis. "Na początku ciąży miałam sen, który zapamiętam na zawsze. Pisałam imię na kartce papieru. To było piękne, żeńskie imię, które oznaczało energiczną, pracowitą i zdeterminowaną w dążeniu do celu kobietę. Już wtedy zrozumiałam, że będziemy mieli córkę, silną dziewczynkę. Mówią, że kiedy kobieta jest w ciąży z dziewczynką, wygląda gorzej i źle się czuje. Moja ciąża przebiega jednak bardzo łatwo i pomyślnie. Nawet trudno mi uwierzyć, że już za trzy miesiące już się spotkamy" - napisała. Pod opublikowanym postem pojawiło się mnóstwo reakcji. Fani przesyłali gratulacje, a także dopytywali o imię. "Super! Gratulację", "A jakie to imię ci się śniło? Bo aż jestem ciekawa" - pisali. Mimo to, jak do tej pory para nie zdecydowała się na wyjawienie imienia, jakie wybrała dla córki. ZOBACZ TEŻ: "Love Island". Wygląd Angeli Dańczak drastycznie się zmienił. "Nie żałuję mojej decyzji".