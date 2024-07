"Chłopaki do wzięcia" to program telewizyjny dla osób, które chcą znaleźć idealną drugą połówkę. W randkowym show występuje wielu bohaterów i bohaterek. Każdy z nich próbuje rozwiązać swoje sercowe problemy. Wśród uczestników niektórzy zdobyli wyjątkową popularność. Wyróżnili się nietuzinkowymi osobowościami. Wśród nich pojawili się między innymi Bandziorek, Jaruś czy Szczena. Zastanawialiście się kiedyś, ile zarabiają bohaterowie "Chłopaków do wzięcia"? Mamy odpowiedź.

"Chłopaki do wzięcia". Ile zarabiają uczestnicy? Kwota jest zaskakująca

Bohaterowie "Chłopaków do wzięcia" sami decydują się na udział w programie. Warto podkreślić, że uczestnikami są prawdziwe osoby, które udostępniają widzom swoją drogę do miłości. Czy otrzymują za to wynagrodzenie? W 2018 roku wypowiedział się na ten temat producent programu, Jerzy Morawski. W rozmowie z Party.pl przyznał, że pieniądze odbierają bohaterom wiarygodność. Pomimo braku kontraktów, organizatorzy wspomagali finansowo uczestników.

Przyjeżdżamy i widzimy, że nie mają co jeść, że nie mają pracy, dlatego dajemy pieniądze, aby im trochę pomóc. Ale tak naprawdę nie ma budżetu na honoraria dla uczestników, to nie jest telenowela i napisane role. To jest życie

- mówił Morawski w wywiadzie. Ostatnio dokładną kwotę podał portal NaTemat.pl. Było to dokładnie 500 złotych za odcinek. Przysporzyło to jednak trochę problemów. "Anonimowy urzędnik, który zna tamtejsze realia, mówi nam, że kiedy Roman Paszkowski dostawał 500 zł, natychmiast pojawiali się przy nim koledzy, a wówczas przestawał stawiać się w pracy" - przekazał portal NaTemat.pl. Co sądzicie? Więcej kadrów z uczestnikami "Chłopaków do wzięcia" znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Chłopaki do wzięcia". Niesamowite wieści. Jaruś i Gosia znów są razem?

Jeszcze niedawno pisaliśmy o rozstaniu Gosi i Jarusia. Teraz wszystko się zmieniło. Para wróciła do siebie. - Kocham Gosię, no. Wiadomo, to jest ta jedyna i gdzie bym taką znalazł? Jesteśmy razem i będzie wszystko okej - mówił Jaruś. Później głos zabrała odmieniona Gosia. - Jesteśmy razem. Jarek wrócił do mnie, przeprosił mnie. Dałam mu szansę, ale daję mu warunek, że nie ma już prowadzenia się. Mieszka ze mną i mamy układać sobie życie - stwierdziła kobieta. Wygląda na to, że kryzys w związku został zażegnany. Tuż po rozstaniu para medialnie obrzucała się błotem. Wszystko zaczęło się od nagrania Jarusia i jego przyjaciela Tomka, z którego fani dowiedzieli się o rozstaniu. Wygląda na to, że w przypadku uczestników "Chłopaków do wzięcia" prawdziwe uczucie zwyciężyło. ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Szczena zmienił się nie do poznania. Nowym wizerunkiem podbija TikToka

Jaruś i Gosia z 'Chłopaków do wzięcia' Fot. Kadr z 'Chłopaków do wzięcia'/ Polsat