"Fakty" od lat cieszą się sporą popularnością. Program informacyjny TVN, nadawany codziennie o 19:00, jest najchętniej wybieranym formatem przez widzów (przez Was też? Dajcie znać w naszej sondzie!) z propozycji w tej kategorii. W czerwcu, według oficjalnych wyników firmy badawczej Nielsen Media, oglądało go średnio 1,62 mln osób. Choć wynik jest imponujący, to i tak jest to mniej o 300 tys. niż w czerwcu 2023. Jak się teraz okazuje, TVN Warner Bros. Discovery podjął plany co do przyszłości programu. Jak podają Wirtualne Media, właściciel planuje przeprowadzić prace budowlane w studiu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto nie przyjdzie do jej studia? Poznajcie listę!

"Fakty" przejdą rewolucję. Co się zmieni?

"TVN Warner Bros. Discovery ruszy w najbliższych tygodniach z remontem newsroomu, z którego nadawane są programy kanału TVN24 i "Fakty" TVN. W związku z tym realizacja programów newsowych grupy przeniesie się m.in. do studiów wirtualnych" - dowiadujemy się z artykułu. Siedziba TVN mieści się przy ulicy Wiertniczej w Warszawie. Remont studia może potrwać nawet kilka miesięcy. Co w tym czasie się zmieni? Przede wszystkim zostanie wymieniona ściana z ekranami, zainstalowana jeszcze w 2012 roku. Zdjęcia z obecnego studia "Faktów" znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Nie są to jedyne zmiany, jakie zaszły w TVN. W lipcu widzowie zobaczą nową ramówkę:

W okresie wakacyjnym zwyczajowo obowiązuje wakacyjna ramówka, która różni się od regularnego układu programów. W tym sezonie zmiana zaistnieje także w paśmie wieczornym. Widzowie TVN obejrzą więc 'Sport' i 'Pogodę' wcześniej, jeszcze przed głównym wydaniem 'Faktów'

- dowiedział się portal Wirtualne Media.

Wpadki w "Faktach"

Choć dziennikarze robią wszystko, by jak najlepiej przekazać widzom najważniejsze informacje, to jednak nie brakuje wpadek. Na początku roku uwagę widzów zwróciła wysypana biała substancja na stole. Wydanie prowadził wtedy Piotr Marciniak. W sieci wybuchła burza, a o szczegółach pisaliśmy także my. Za to gdy mówiono o Titanie (zobacz: Implozja doprowadziła do katastrofy. Załoga mogła zginąć w przeciągu sekundy), w trakcie reportażu pojawiła się... reklama jednej z największych sieci sklepów spożywczych.