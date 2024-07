Program "Rolnicy. Podlasie" zdobył dużą grupę wienych widzów. W rolniczym show stacji Fokus TV występują uwielbiani przez fanów bohaterowie. Zaliczają się do nich m.in. Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj. Para rozwija swoje gospodarstwo, które znane jest głównie z produkcji mleka. Zakochani prowadzą także popularne profile na portalach społecznościowych. Ich profil na TikToku jest obserwowany przez ponad 120 tysięcy internautów. Na Facebooku z kolei mają 15 tysięcy fanów. Mało kto wie, że Justyna i Łukasz mają czwórkę dzieci. Rzadko kiedy je publikują w sieci.

"Rolnicy. Podlasie". Justyna i Łukasz dbają o prywatność dzieci w mediach społecznościowych. Nie publikują ich zdjęć

Justyna i Łukasz z chęcią publikują treści w mediach społecznościowych. Jak sami przyznali, ich dzieci również lubią im wtedy towarzyszyć. Niestety, w takich chwilach jako rodzice muszą powiedzieć stanowcze "nie". Bohaterowie show "Rolnicy. Podlasie" dbają o bezpieczeństwo dzieci. Chcą, aby ich pociechy były jak najmniej widoczne w serwisach w sieci.

"Tak, staram się unikać wstawiania dzieci. Moje dzieci uwielbiają, one chciałyby bardzo. Zawsze gdy występujemy w programie czy nagrywam tiktoki, to dzieci bardzo by chciałby, z tym że one są na razie dziećmi i wolałabym, żeby te ich decyzje odnośnie obecności w mediach były bardziej świadome" - podkreśliła Justyna w rozmowie z portalem Party.pl. Zgadzacie się? Więcej kadrów z Justyną i Łukaszem możecie szukać w naszej galerii na górze strony.

"Rolnicy. Podlasie". Niekiedy Justyna robi wyjątki. W jakich sytuacjach?

Justyna i Łukasz wiedzą jednak, że obecnie wiele dzieci korzysta z mediów społecznościowych. Nie chcą zatem być zbyt surowi w tej kwestii. Niekiedy robią wyjątki i pozwalają dzieciom pokazać się na swoich profilach. Nie będzie to jednak częsta praktyka. "Jeśli to jest jakaś nasza wspólna praca i one przy tej pracy rzeczywiście mi pomagają, to czasem migną, ale jako takich opartych na takim "family kontencie" to bym nie chciała. W tę stronę w ogóle nie chciałabym iść" - stwierdziła Justyna w "Rolników. Podlasie" w rozmowie z Party.pl. "One mają naprawdę świetne dzieciństwo tutaj na wsi, mają możliwość rozwoju ubogaconego nowoczesnością i myślę, że jest wystarczające" - mówiła o swoich dzieciach rolniczka.