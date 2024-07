Waldemara mieliśmy okazję poznać w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Mężczyzna bez wątpienia wzbudził spore kontrowersje wśród widzów i dostarczył im ogrom emocji. Początkowo niemal na zabój zakochał się w Ewie. Para zaczęła tworzyć relację, ale w finałowym odcinku dowiedzieliśmy się, że uczucie nie przetrwało próby czasu. Co ciekawe, rolnik związał się z Dorotą, którą wcześniej odesłał do domu. Obecnie Waldemar i jego partnerka oczekują narodzin pierwszego wspólnego dziecka. Jakiś czas temu Dorota wyjawiła na Instagramie, że córka ma się urodzić w październiku. Wszystko wskazuje na to, że Waldemar rozpoczął już przygotowania do powitania nowego członka w rodzinie. Szykuje nowy pokój.

"Rolnik szuka żony". Waldemar szykuje pokój dziecięcy. "Idealne miejsce"

Nie jest tajemnicą, że Dorota i Waldemar nie mieszkali ze sobą. Od jakiegoś czasu para szykuje się jednak do przeprowadzki. Zakochani chcą się uwinąć jeszcze przed narodzinami dziecka. W związku z tym Waldemar zdecydował się urządzić pokój dla chłopców, w którym będą mieszkali ich synowie z poprzednich związków. Mężczyzna wybrał się do popularnego sklepu z meblami, a całe przedsięwzięcie zrelacjonował na Instagramie. Wygląda na to, że zakupy były bardzo udane. Uradowany od ucha do ucha Waldemar wrzucił zdjęcie z pełnym koszykiem. "Idealne miejsce, by rozpocząć przygodę z nowym pokojem chłopaków" - podsumował. Opisywany kadr znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Waldemar wybrał się na zakupy z całą rodziną

Wygląda na to, że zmagania Waldemara zdecydowała się uwiecznić Dorota. Mało tego parze towarzyszył jeden z synów, który czasem przewinął się w kadrze. Czy Waldemar z Dorotą zdecydowali się również na wyposażenie kącika dla córki? Tego na razie nie wiadomo. Jakiś czas temu para poinformowała jedynie, że na początku dziewczynka będzie dzieliła sypialnię razem z nimi, a później zastanowi się nad innym rozwiązaniem. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Anna padła ofiarą oszustwa. Nie do wiary, co ją spotkało. Taki numer wywinął jej mąż.