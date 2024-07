W 2023 roku byliśmy świadkami wielkiej rewolucji, jaką w Polsacie rozpętał Edward Miszczak. Jeśli myśleliście, że to koniec zmian, to byliście w błędzie. Jakiś czas temu w mediach zaczęły pojawiać się informacje, że stacja szykuje kolejne zmiany i uatrakcyjnienia dla widzów. Przede wszystkim zniknęło kilka formatów, w których zamian pojawiły się nowe produkcje. To jeszcze nie koniec, ponieważ już niebawem o poranku będzie można oglądać program śniadaniowy Polsatu. Jak się będzie nazywał? Kiedy wystartuje? I kto go poprowadzi? Znamy szczegóły.

Polsat rusza z własną śniadaniówką. Oto szczegóły

Medialne spekulacje o śniadaniówce Polsatu pojawiły się od dawna. Teraz wiadomo już, że wieloletnie przypuszczenia stały się faktem, a Edward Miszczak postawił na znane i sprawdzone twarze. "Halo, tu Polsat" to nowy program śniadaniowy, który zadebiutuje w Polsacie już na początku sierpnia bieżącego roku. Jak podaje portal Wirtualne Media, format poprowadzą trzy duety: Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oraz Maciej Rock i Agnieszka Hyży. Z kolei, jak wynika z informacji serwisu Plejada do ekipy programu mają dołączyć również Maks Behr i Aleksander Sikora, który po zmianie władzy musiał pożegnać się z "Pytaniem na śniadanie". Natomiast za przegląd prasy w programie odpowiedzialna będzie Edyta Folwarska, która jakiś czas temu dołączyła do serialu "Gliniarze". Za produkcję programu będzie odpowiadała Luiza Zając, która niegdyś związana była z "Dzień dobry TVN". Program ma być nadawany w piątki, soboty i niedziele. Jak do tej pory, nie ujawniono konkretnej godziny, o której będzie się zaczynał. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Katarzyna Cichopek nową gwiazdą Polsatu. Taki program poprowadzi

O transferze Katarzyny Cichopek do Polsatu rozpisują się media. Nic dziwnego, bowiem wszystko wskazuje na to, że aktorka będzie miała tam pełne ręce roboty. Nie tylko została gospodynią nowej śniadaniówki, ale otrzymała również własny program, który poprowadzi. "Moja Mama i Twój Tata" zadebiutuje już jesienią w Polsacie. Założeniem formatu jest to, że dorosłe dzieci będą szukać partnerów dla swoich rodziców singli.