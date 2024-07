"Na dobre i na złe" to jeden z najdłużej kręconych seriali Telewizji Polskiej. Produkcja cieszy się ogromną popularnością wśród widzów "Dwójki". Obecnie fani czekają na nowy sezon przygód lekarzy z Leśnej Góry. Niedawno media rozpisywały się o dołączeniu do obsady Anny Szymańczyk (Iga Kaczorowska), która zastąpiła Martę Żmudę Trzebiatowską (Hanię Sikorkę). Teraz pojawiły się wieści o kolejnych zmianach w obsadzie. Do lekarzy ma dołączyć Sylwia Achu. Aktorka pochwaliła się angażem na swoim profilu na Instagramie. Na wideo skierowanym do fanów zaliczyła małą wpadkę. Achu nie wiedziała, gdzie znajduje się szpital, w którym będzie pracować. Więcej zdjęć nowej członkini obsady "Na dobre i na złe" znajdziesz w galerii na górze strony.

"Na dobre i na złe". Sylwia Achu zapomniała, gdzie znajduje się serialowy szpital

Aktorka podzieliła się z fanami radosną informacją jeszcze przed premierą nowego sezonu - Dołączyłam do obsady serialu "Na dobre i na złe". Wygląda na to, że to już jest oficjalne i mogę się tym dzielić, także słuchajcie od października, czy tam na jesień, w każdym razie będziecie mogli oglądać nową bohaterkę, panią doktor Marię - mówiła. Później obiecała, że zabierze fanów na wirtualną wycieczkę po szpitalu, który znajduje się... No właśnie, gdzie? - (...) Jak ja się tutaj uporam, uspokoję, wyekscytuję i poznam się bliżej ze wszystkimi, to oprowadzę was po szpitalu w... Gdzie? W tej... Jaka to jest Góra? W Leśnej Górze! Bo słuchajcie, ten szpital tutaj jest - mówiła zestresowana. Czekacie na nowe odcinki "Na dobre i na złe"? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

"Na dobre i na złe" Małgorzata Foremniak powróci do serialu?

Aktorka w rozmowie z prowadzącymi "Pytania na śniadanie" wróciła wspomnieniami do czasów pracy na planie serialu. - Byliśmy tak zaangażowani... Pamiętam, że na początku "Na dobre i na złe" to pracowaliśmy po dwanaście godzin. Przychodziłam do domu, odpoczęłam trochę i uczyłam się kolejnych dziesięciu stron na pamięć dzień w dzień. Ale to był taki zapał. Tak nie mogliśmy się doczekać kiedy się spotkamy. To była taka rodzina naprawdę - mówiła. Później Foremniak została zapytana o potencjalny powrót. - Myślę, że czasem zostawienie wspomnień, które są otwarte, jest lepsze niż spotkanie się z rzeczywistością - odpowiedziała wymijająco. ZOBACZ TEŻ: Koniec seriali TVP. Ostatni odcinek "M jak miłość" i "Na dobre i na złe" pod znakiem zemsty mafii i widma śmierci