Program "Chłopaki do wzięcia" cieszy się sporym zamiłowaniem wśród widzów Polsatu. Bohaterami są głównie osoby zamieszkujące wsie lub małe miasteczka, które mają na celu odnalezienie idealnej drugiej połówki. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci był Ryszard "Szczena" Dąbrowski. Mężczyzna nie był ulubieńcem widzów. Krytykowali go za przemocowe zachowanie wobec partnerki Joanny i matki Teresy i nadużywanie alkoholu. Co więcej, Szczenie zdarzało się trafić do zakładu karnego. Pomimo tego, że minęły lata od debiuty mężczyzny na małym ekranie, wiele osób wciąż sprawdza, co u niego. Szczena bardzo się zmienił.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulla zdradza sekret swojej przemiany. "Nie lubiłam na siebie patrzeć"

"Chłopaki do wzięcia". Jak dziś wygląda Szczena? Zmienił się nie do poznania

Szczena od jakiegoś czasu aktywnie działa w mediach społecznościowych. Uczestnik "Chłopaków do wzięcia" na swoim profilu na TikToku zebrał już ponad 20 tysięcy obserwujących. Mężczyzna często publikuje pozdrowienia dla widzów. Ostatnio na jego koncie zaczęły pojawiać się zdjęcia, które zrobił podczas pracy na traktorze. Wygląda na to, że uczestnik bardzo się zmienił. W oczy rzuca się przede wszystkim zarost Szczeny. Ryszard nie przypomina już dawnego siebie. Widzowie w komentarzach nie kryli szoku, gdy zobaczyli, że uczestnik "Chłopaków do wzięcia", "wziął się za robotę". Wygląda na to, że praca na budowie mu służy. Co sądzicie? Obecne zdjęcia Szczeny z "Chłopaków do zdjęcia" po metamorfozie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Joanna Wielocha i Szczena z 'Chłopaki do wzięcia' facebook.com/ryszard.dabrowski.54

"Chłopaki do wzięcia". Jak dziś wygląda stary dom Szczeny i jego mamy? Marny widok

Nie da się ukryć, że fanów od jakiegoś czasu nurtuje kwestia domu, w którym niegdyś mieszkał Szczena z "Chłopaków do wzięcia". Jeszcze niedawno dom uczestnika programu i jego mamy przypominał ruderę. Od dłuższego czasu nie nadawał się do zamieszkania. Później zakładano, że dom został rozłożony. Jak się okazało, posiadłość wygląda znacznie gorzej. Jakiś czas temu Szczena udostępnił materiał na TikToku, z którego wynika, że po starym domu została jedynie ziemia i pozostałyście po budownictwie. Nie da się ukryć, że był to bardzo przygnębiający widok. Chcecie zobaczyć więcej? Szczegóły oraz nagranie wizyty Szczeny znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". "Najprzystojniejszy uczestnik" znalazł miłość! "Jak ją zobaczyłem..."

Szczena z 'Chłopaki do wzięcia' fot. screeen YouTube @TVReklama / Chłopaki do wzięcia